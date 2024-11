Familie von Tito Jackson nimmt bei Beerdigung Abschied

Mehr als einen Monat nach seinen Tod hat sich die Jackson-Familie auf einem Friedhof in Glendale, Kalifornien, versammelt, um von Tito Jackson Abschied zu nehmen.

Der ehemalige Gitarrist der Jackson Five erlitt am 15. September vermutlich einen Herzinfarkt, als er mit seinen Freunden Terry Harvey Maltbia und Ronald Balfour von New Mexico zu seiner Ranch nach Oklahoma fuhr.

Maltbia bestätigte gegenüber „Daily Mail“, dass der 70-Jährige nach einem Zwischenstopp in Gallup, New Mexico, über Schmerzen in der Brust geklagt hatte. „Wir hatten gerade Truthahn und Hühnchen gegessen, gelacht und geredet“, sagte Maltbia, „wir machten das Verdeck des Cabriolets zu, weil es anfing zu regnen. Da kam Tito zurück ans Beifahrerfenster und sagte: ‚Meine Brust tut weh. Kannst du Ronnie helfen, das Verdeck zu schließen?‘“ Er verstarb schließlich in einem örtlichen Krankenhaus.

Gesamter Jackson-Clan sagt Lebewohl

Neben Jacksons Bruder Marlon, ebenfalls Ex-Mitglied der Jackson Five, und seiner Schwester La Toya Jackson, fanden sich auch Neffe Prince Michael Joseph Jackson, II (22) – genannt „Blanket“ – und Nichte Paris Michael Katherine Jackson (26) – kurz Paris – bei der Beerdigung ihres Onkels im Forest Lawn Memorial Park ein.

Die Kinder des bereits 2009 verstorbenen Michael Jackson wirkten auf von „TMZ“ geteilten Bildern andächtig und mischten sich unter ihre Verwandten. Zu diesen gehörten beispielsweise auch ihre Cousins Jaafar (28) und Jermajesty (24), beides Söhne von Titos ein Jahr jüngerem Bruder Jermaine Jackson und seiner Ex-Frau Alejandra Loaiza.

Der älteste Sohn des King of Pops, Prince Michael Jackson, Jr. (27) war auf den veröffentlichten Fotos nicht zu sehen, hatte aber bereits kurz nach dem Tod seines Onkels ein Familienfoto auf Instagram geteilt und dazu geschrieben: „Love you forever Poppa T.“

Janet Jackson bricht ihr Schweigen über Tod von Tito

Etwa einen Monat nach dem Tod ihres Bruders hatte sich auch Janet Jackson zum ersten Mal öffentlich geäußert. In einer kurzen Nachricht neben einem Schwarz-Weiß-Foto der Geschwister schrieb die 58-Jährige bei Instagram: „Mögest du in ewigem Frieden ruhen. Ich vermisse dich so sehr!“