Der Plot lässt die ganze Welt die Existenz der erfolgreichsten Band aller Zeiten vergessen – bis auf einen Mann, der dann vom sich selbst spielenden Sheeran entdeckt wird.

Nach seinem Ausstieg aus dem kommenden Bond-Jubiläumsfilm hat sich Danny Boyle offenbar in die Fertigstellung seines laufenden Projekts gestürzt – eine Beatles-Komödie. Zwar hat der Film noch keinen offiziellen Titel, der Cast und der angekündigte Inhalt sind aber auf jeden Fall vielversprechend: Hauptdarsteller Himesh Patel wacht eines Morgens als einziger Mensch mit den Erinnerungen an die Fab Four und ihre Musik auf. Daraufhin verbreitet er die legendären Songs als eigene – bis das Pseudo-Genie von Ed Sheeran entdeckt und mit auf Tour genommen wird. Irgendwann wird der indische Sänger jedoch viel berühmter mit Liedern wie „Let It Be“ und „All You…