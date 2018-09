John Lennon soll Paul McCartney nur einmal für dessen Songwriting gelobt haben

Jeder Song von „Egypt Station“ bekommt sein eigenes, von Paul McCartney höchstselbst gestaltetes (kurioses) Artwork.

Dieser Sommer gehört ganz und gar Paul McCartney! Erst hält er seine Fans mit kryptischen Tweets und Instagram-Posts bei Laune. Dann schenkt er der Welt den vielleicht rührendsten „Carpool Karaoke“-Auftritt aller Zeiten. Und schließlich bringt Macca ja in wenigen Tagen auch noch sein 17. Soloalbum auf den Markt. Ganz abgesehen von wunderbaren Geheimkonzerten und Rückblicken in die Vergangenheit. „Egypt Station“ erscheint am 07. September und pulsiert für die meisten Anhänger des Beatle bisher nur wegen der Ankündigung einer kommenden Tour und aufgrund der veröffentlichten Songs „I Don't Know“ und „Come On To Me“. Doch nun gibt es Nachschlag. Auf Twitter…