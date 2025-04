Vor 55 Jahren machte Paul McCartney offiziell Schluss mit den Beatles

Songanalyse: Wovon handelt „I Am the Walrus“ von den Beatles?

Im Januar 1969 hatten die Beatles noch auf dem Dach des Apple-Gebäudes in London eines der ikonischsten Konzerte in der Geschichte der Rock-Musik gespielt. Doch nur kurze Zeit später erklärte John Lennon seinen Mitstreitern, keine Lust mehr auf die Band zu haben.

Das offizielle Ende blieb aber zunächst geheim. Bis zum 10. April 1970. Da titelten die britischen Zeitungen: „Paul quits the Beatles.“ Nur einen Tag zuvor hatte Macca an diverse Redaktionen eine Mitteilung geschickt, in der von seinem Soloalbum „McCartney“ berichtete und zugleich andeutete, dass er die Beatles verlassen habe. Zuvor hatte neben John Lennon auch schon George Harrison klar gemacht, dass es für ihn nicht weiter gehen würde.

Die Beatles, sie waren von einem kindsköpfigen Quartett zu sehr eigenständigen und zuweilen auch umständlich agierenden Künstlern geworden. Das Ende kam in Raten und wurde ganz sicher schon von dem Tod des Beatles-Managers Brian Epstein 1967 eingeleitet. Danach regierten neben kreativen Höhenflügen Unsicherheit und Streit.

Paul McCartney interviewte sich selbst

Dass McCartney die Ankündigung des Endes der Fab Fouur mit einer Art Selbstinterview für die Presse und einer unverhohlenen Werbung für seine (bis heute anhaltende) Solo-Karriere garnierte, hat natürlich ein Geschmäckle.

Zuvor konnte sich die Welt aber mit dem Film „Let It Be“ auf die veränderten Verhältnisse vorbereiten – und bekam mit einem Album selben Titels sogar noch einen Nachschlag nach dem gloriosen Schwanengesang „Abbey Road“.

Wer war nun Schuld am Auseinanderbrechen der berühmtesten Musikformation der Welt? „Es ist nur eine Band, die auseinander geht. Es ist nicht das Ende der Welt“, sagte John Lennon danach. Den Beatles-Mitgliedern gelang – kaum überraschend – jedem auf seine Art ein faszinierender Alleingang.