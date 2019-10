The Beatles: „Abbey Road“ stürmt nach 50 Jahren wieder britische Albumcharts

Das wird Sie auch interessieren





Dank der umfangreichen Neuauflage zum 50-jährigen Jubiläum steht das historische Werk an der Spitze der britischen Albumcharts. Das Album mit den Klassikern „Come Together“, „Something“, „Here Comes The Sun“ und weiteren führte erstmals im Oktober 1969 die Liste an – für insgesamt 17 Wochen.

Mit einem Vorsprung von 12.000 Chart-Verkäufen stößt „Abbey Road“ Liam Gallaghers „Why Me? Why Not“ vom Thron, berichtet die „Official Charts Company“. „Abbey Road“ ist das letzte Studioalbum, das die Fab Four gemeinsam aufgenommen haben.

Beatles „Abbey Road“ auf Amazon

Im Rahmen des besonderen Anlasses wurde vergangenen Freitag (27. September) eine „Super Deluxe Edition“ von „Abbey Road“, ein Set mit drei CDs veröffentlicht: Enthalten sind ein kompletter Album-Remix von Giles Martin sowie zwei Discs mit bisher unveröffentlichten Outtakes und Demos.

The Beatles „Something“ aus der 50 Jahre „Abbey Road“ Edition