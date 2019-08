Paul McCartney hat vergessen, wie man einige Beatles-Songs spielt

Laut des Beatle existieren „Millionen“ an Studio-Outtakes. Nun äußerte McCartney sich zu der Möglichkeit, ob daraus schon bald eine neue Platte entstehen könnte.

Paul McCartney müsste eigentlich viel zu tun haben: Wie erst kürzlich bekannt gegeben wurde, arbeitet der 77-Jährige zur Zeit an seinem ersten Musical. Dabei handelt es sich um eine Adaption des Weihnachtsklassikers „Ist das Leben nicht schön?“ von Frank Capra aus dem Jahr 1946. Nun äußerte er sich aber auch noch zu der Idee, ein Album mit Outtakes seiner Studio-Aufnahmen zu veröffentlichen. In einem Interview, das auf seiner Website erschien, erzählte der Musiker, dass für ihn die Sammlungen an übrig gebliebenem Material wie eine „Schatzkiste“ seien. Die Aufnahmen bestehen scheinbar hauptsächlich aus Soundchecks und Proben. Dass das ein oder andere ungehörte…