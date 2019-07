Paul McCartney: Wird bald ein neues Album kommen?

Am 31. Mai haben Die Ärzte ihre „Miles & More“-Europatour beendet – die „Beste Band der Welt“ verriet nach dem letzten Auftritt in Brüssel, dass sich Fans auf ein weiteres Album sowie neue Tour-Termine freuen können.

Bevor es für Die Ärzte am kommenden Wochenende zu Rock am Ring und Rock im Park geht (wo die Band ihre einzigen Deutschland-Konzerte für 2019 spielen wird), hatten Bela B., Farin Urlaub und Rodrigo Gonzalez Gelegenheit, sich auf einer kleinen Europa-Tour warm zu spielen. Beim letzten Stopp in Brüssel am Freitag (31.05.) machte Bela B. schließlich zum Ende des Gigs eine Ansage, auf die Fans bereits sehnsüchtig gewartet haben. Die Ärzte: Neues Album und Tour geplant Demnach werde es schon bald ein neues Album eines namhaften „Berliner Trios“ geben – und eben jene Band werde auch noch mal auf Tour…