Paul McCartney hat mitgeteilt, dass er noch unveröffentlichte „Story-Songs“ in petto hat, die im Stil von „Eleanor Rigby“ geschrieben wurden.

Im Gespräch mit dem „Uncut“-Magazin erklärte der Beatle, dass es einige ähnliche dieser Songs im Storytelling-Stil gibt, die sich bis heute in seinem Archiv befinden. „Eleanor Rigby“ erschien 1966 auf dem Beatles-Album „Revolver“.

„Ich habe noch ein paar, die ich nicht veröffentlicht habe“, sagte er. Und schränkt ein: „Weil ich sie nicht so gut finde.“

McCartney fuhr fort: „Es macht ziemlich viel Spaß, sich einfach den Namen eines Charakters auszudenken und zu versuchen, die Geschichte dieses Charakters zu schreiben und ihn dann mit einem anderen Charakter zu verbinden. ‚Eleanor Rigby‘, ich habe es mit einigen wenigen gemacht. Father McKenzie und Eleanor.“

McCartney sagte außerdem, dass der dunklere Ton von „Eleanor Rigby“ der Grund dafür ist, dass der Song beliebter ist als einige der unbeschwerteren „Story-Songs“ in seiner Sammlung. „Bei meinen Story-Songs sind viele, abgesehen von ‚Eleanor Rigby‘, eher Komödien“, sagte er. „Ich mache das augenzwinkernde Ding, während ‚Eleanor Rigby‘ ernster war. Ich denke, deshalb war es erfolgreicher.“

Im Dezember 2020 erschien Paul McCartneys 19. Studioalbum „McCartney III“. ROLLING-STONE-Redakteur Maik Brüggemeyer rezensiert: „Es ist der ungestoppte Spieltrieb, der den Reiz dieses Album ausmacht, der sich in den Arrangements jedes Stücks zeigt, besonders aber, wenn McCartney mit Formen experimentiert. Etwa im epischen Versuch in zeitgenössischem R&B „Deep Deep Feeling“, der sich von einem minimalistischen Fundament in psychedelische Höhen schraubt. Oder im unwiderstehlichen Art-Pop „Find My Way“, der klingt, als hätten Godley & Creme die Post-Rocker The Sea And Cake als Begleitband engagiert. Roll over, Beathoven!“