Die 17. Soloaufnahme von Paul McCartney ist nicht mehr weit entfernt. Das deutet ein geheimnisvolles Bild an, das Macca auf Twitter und Instagram postete. Dort ersetzte er sein Profilbild ohne weitere Erklärung durch eine Art Pyramide vor einer untergehenden Sonne. Oder handelt es sich doch eher um eine Straße, die in einen Tunnel führt?

Weiterlesen Die besten Alben aller Zeiten: The Beatles – „Rubber Soul“ George Harrison nannte „Rubber Soul“ später „das beste Album, das wir bis dahin gemacht hatten, weil wir plötzlich Klänge hörten, die wir früher nicht hören konnten“. Warum die Band plötzlich in der Lage war, diese neuen Klänge wahrzunehmen – nun, auch das war ein Zeichen der Zeit. Inzwischen hat der Beatle auch noch nachgelegt mit Fotos von einem Mikrophon und einer Gitarre im Studio. Starke Hinweise darauf, dass hier die Promotion für neue Musik des in wenigen Tagen 76 Jahre alt werdenden Musikers gezündet wird. McCartney spielte zudem am Wochenende in Liverpool ein kurzes Set im Philharmonic Pub, bei dem gerade einmal 50 glückliche Zuschauer dabei sein durften. Sie wurden Zeuge eines neuen Songs. Aufnahmen davon waren natürlich streng verboten.

A post shared by Paul McCartney (@paulmccartney) on Jun 10, 2018 at 9:08am PDT

A post shared by Paul McCartney (@paulmccartney) on Jun 11, 2018 at 8:36am PDT

A post shared by Paul McCartney (@paulmccartney) on Jun 12, 2018 at 9:08am PDT

Paul McCartney bei James Cordens „Carpool Karaoke“ dabei?

Zuvor wurde er in seiner Heimatstadt auch mit James Corden gesichtet. Anscheinend drehte McCartney mit dem „Carpool Karaoke“-Star eine neue Folge der Autosingsangreihe. Auch das wäre sicher gute Werbung für eine neue Platte. Die noch unbetitelte neue LP wäre die erste seit „New“ im Jahr 2013.

Am 17. April jährte sich der Todestag von Paul und Linda McCartney zum zwanzigsten Mal. Für den Beatle war dies Anlass genug, auf Instagram voller Liebe und sanfter Trauer an Linda zu erinnern. Der 75-Jährige postete ein Bild seiner ersten Frau in jungen Jahren und schrieb dazu: „Remembering Linda with love today. Beautiful memories.“ Das Bild wurde allerdings von McCartney inzwischen gelöscht – damit sein Instagram-Profil nur noch ein Thema kennt.

75. Arrow Through Me (auf „Back To The Egg“, 1978). Disco und R&B verschmelzen zu einem ziemlich betörenden Track. Minimalistisch instrumentiert, groovy, mit präzisen Bläsern. Dummerweise findet sich der Song auf dem letzten Wings-Album, „Back To The Egg“, das keinen besonders guten Ruf hat, weil sich hier gleich zwei furchtbar aufgeblasene Tracks des so genannten Rockestra finden - einer Supergroup aus damals schon alten Helden wie David Gilmour, Pete Townshend, John Bonham, Ronnie Lane, John Paul Jones, Hank Marvin u.v.a., die irgendwo im Niemandsland zwischen Rock-Opa und Rock-Oper musiziert, als hätte es nicht kurz zuvor Punk gegeben. Wer bereit ist, das durchzustehen, wird mit ein paar erstaunlich schlanken Rocksongs, barocken Balladen und Perlen wie „Arrow Through Me“ belohnt.  Fotostrecke: Paul McCartney: die 75 besten Songs, die er nach dem Ende der Beatles aufgenommen hat