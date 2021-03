Paul McCartney: neues Musikprojekt mit St. Vincent, Beck und Josh Homme?

Das Album trägt den Titel „Funky Nation: The Detroit Instrumentals“ und wurde 1971 aufgenommen, nachdem sich der Musiker weigerte, auf „What’s Going On“-Tour zu gehen.

Marvin Gaye ist für seine Klassiker-Alben wie „What’s Going On“ weltweit bekannt. Doch 1971 weigerte sich der US-amerikanische Soulsänger, damit auf Tour zu gehen, weil er noch immer unter dem frühen Tod seiner Gesangspartnerin Tammi Terrell litt. Stattdessen nahm er ein Instrumentalalbum auf, welches die Welt bislang nur vereinzelt zu hören bekam. Doch seit vergangenem Freitag (22. Januar), mehr als 50 Jahre später, ist die Platte mit dem Titel „Funky Nation: The Detroit Instrumentals“ für alle verfügbar. Songklassiker „What’s Going On“ feiert 50. Jubiläum Die Veröffentlichung des Instrumentalalbums erfolgte nicht ohne Anlass. Der 1984 verstorbene Musiker veröffentlichte am 20. Januar…