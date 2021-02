Phoebe Bridgers: David Crosby ist eine „kleine Bitch“

Auf Twitter scheint sich David Crosby den ein oder anderen herablassenden Kommentar zu erlauben. Nachdem er erst kürzlich süffisant über Eddie Van Helen tweetete, hat der Veteran nun Phoebe Bridgers ins Auge gefasst und bezeichnete ihren Gitarren-zerschmetternden Stunt bei SNL als „erbärmlich“. Diese feuert nun zurück und zeigt, dass sie dem Veteranen gegenüber kein Erbarmen kennt. Die Indierock-Sängerin reagierte öffentlich auf Twitter und bezeichnet Cosby knallhart als „kleine Bitch“.

Phoebe Bridgers ging bei ihrem „Saturday Night Live“-Auftritt am Samstag (7. Februar) aufs Ganze und legte eine echte Rock-Nummer aufs Parkett. Da durfte schließlich auch nicht das Zerstören ihrer Danelectro-Gitarre am Ende der Performance ihres Songs „I Know The End“ fehlen. Für diese Entscheidung heimste die Sängerin einiges an Kritik ein. Die Kommentare reichten von „enttäuschend“ bis hin zur Bezeichnung als „ungerechtfertigte peinliche Zurschaustellung von weißem Privileg“.

Auch Crosby hielt sich auf Twitter nicht zurück und schrieb zunächst: „Gitarren sind zum Spielen da…zum Musik machen“, und fügte hinzu, dass er sich „NICHT darum schert, ob andere das schon mal gemacht haben…Es ist trotzdem STUPID“.

Guitars are for playing ..making music …..not stupidly bashing them on a fake monitor for childish stage drama …..I really do NOT give a flying F if others have done it before

It’s still

STUPID

— David Crosby (@thedavidcrosby) February 9, 2021