Warum Paul McCartney Taylor Swift das perfekte Beatles-Hochzeitslied schenkte

Paul McCartney hat Taylor Swift das ultimative Hochzeitsgeschenk gemacht. Er sang einen der beliebtesten Beatles-Songs – zum ersten Mal seit 1964 –, den Klassiker „I Want to Hold Your Hand“. Laut Berichten des Magazins „People“ serenierte er Travis Kelce und Taylor bei ihrer Hochzeit am 3. Juli im Madison Square Garden mit diesem Liebeslied. Den ersten US-Nummer-eins-Hit der Beatles nach 62 Jahren aus der Schublade zu holen? Was für ein Geist.

Die Beatles hatten „I Want to Hold Your Hand“ bereits in ihren frühen Jahren aus dem Live-Programm gestrichen, und aus irgendeinem Grund hatte Paul den Song seitdem auf keiner seiner Solokonzerte wiederbelebt. Doch für diesen Anlass war er schlicht perfekt. Es ist eine Liebesgeschichte – Baby, sag einfach yeah, yeah, yeah.

Die Details der Hochzeit sind bislang noch streng unter Verschluss, sodass wir uns nur vorstellen können, wie es geklungen haben mag. (Obwohl man davon ausgehen darf, dass wir es früher oder später auf Film sehen werden.) Laut einer geschwätzigen, NDA-ignorierenden Quelle bei „People“ hieß es: „Nach der Zeremonie lud Taylors Mutter Andrea alle in den Empfangsraum, wo die Bühne aufgebaut war.“ Auch Stevie Nicks trat auf – sie und Macca gehören nicht nur zu Swifts größten Vorbildern, sondern auch zu ihren lautstärksten Fans. (Noch keine Informationen darüber, was Stevie sang oder ob Paul sich zu einem „Leather and Lace“-Duett dazugesellte.)

Der Song, der Amerika eroberte

Für die Beatles war „I Want to Hold Your Hand“ der Song, der sie in Amerika durchbrechen ließ – nachdem sie andernorts längst Riesenstars waren, in der ersten Welle der US-Beatlemania. Sie spielten ihn bei ihrem legendären Debüt in der „Ed Sullivan Show“, in jener Nacht, in der sie Amerika im Sturm nahmen – nur eine Meile vom Madison Square Garden entfernt. (Paul und Taylor können beide geradezu obsessiv werden, wenn es um solche Geek-Details geht.)

„I Want to Hold Your Hand“ war die perfekte Visitenkarte für die Beatles, weil er ihre schwärmerischste, überschäumendste Liebesvision verkörpert. Es ist der jubilierendste Song, den sie je aufgenommen haben – pure Emotion, vier aufgedrehte Jungs, die brüllen und hämmern, weil sie diesem Mädchen sofort sagen müssen, was sie fühlen, sonst platzen sie. „I can’t hide!“, schreien sie. „I can’t hide! I can’t hiiiiiiiiide!“

Kein Wunder, dass Taylor das versteht. Auch sie war nie besonders gut darin, ihre Liebe zu verbergen. Hat sie sich diesen Song gewünscht? Oder war es Pauls Wahl? So oder so passt es, denn beide sind durch und durch Romantiker – vielleicht die reinsten, die der Popmusik zu bieten hat.

Paul McCartney über Romantik

„Die Sache ist die, ich bin ziemlich romantisch veranlagt“, sagte Paul McCartney mir 2021. „Und ich meine das nicht nur im Sinne von Junge-trifft-Mädchen. Die Songs, in die ich mich verliebe, sind Songs, die vor liebevollen Gefühlen triefen, und da ist etwas sehr Beruhigendes, sehr Besänftigendes daran. Deshalb merke ich oft, dass ich genau diesen Weg einschlage – einfach die Liebe finden und sie in einen Song packen.“

Die Verbindung zwischen Paul und Taylor reicht tief. Als die Eras-Tour ins Wembley Stadium kam, stand Paul mittendrin in der Menge, mit seiner Frau Nancy Shevell und Tochter Mary, nur wenige Tage nach seinem 82. Geburtstag. Er rockte mit Freundschaftsbändchen am Handgelenk. Es war seltsam bewegend, Aufnahmen der Fans zu sehen, die ihn umringten und „But Daddy I Love Him“ vor McCartney sangen – dem ewig geliebten Rock-Dad.

Taylor ist ein Familienmitglied im Geiste; auf „Lover“ bezeichnete sie sich selbst als „Tennessee Stella McCartney“. Beim Super Bowl 2024 hingen sie zusammen rum, und erst im März besuchte sie seine Show in L.A. Doch die Verbindung geht noch tiefer, denn in so vieler Hinsicht sind die beiden auf exakt dieselbe Weise verdrahtet. Beide haben eine fast schon krankhafte Obsession damit, zu viel zu tun: Sie spielen Marathonshows, wenn alle auch mit weniger zufrieden wären, streuen Insider-Witze in die Songs für die Hardcore-Fans, die genau hinhören. In ihrem legendären ROLLING-STONE-„Musicians on Musicians“-Interview von 2020 fingen sie als Erstes damit an, sich gegenseitig ihre Besessenheit mit Numerologie zu gestehen. Sie sind Pops pathologischste People-Pleaser.

Für immer verliebt

Vor allem aber sind beide auf ewig dem Versprechen und den Herzschmerzen der großen Liebe verfallen. Beide neigen dazu, emotional über die Stränge zu schlagen. „You know that it’s a fool who plays it cool“, sang Paul in „Hey Jude“ – und Gott weiß, dass weder Paul noch Taylor je auch nur den Hauch eines Talents dafür gezeigt haben.

Beide Superstars hegen eine sentimentale Zuneigung zum Madison Square Garden. Pauls Arena-Hymne aus den Siebzigern, „Rock Show“, huldigte dem Publikum mit den Worten: „They got long hair in Madison Square!“ Taylor besang dieselbe Location in „The Lucky One“, über einen Superstar, der dem Ruhm den Rücken kehrt für ein stilles Privatleben auf dem Land: „She chose the rose garden over Madison Square.“ (Beide Zeilen stechen heraus, weil sonst niemand es einfach „Madison Square“ nennt.)

Das passt, denn Taylor und Travis hatten ihre Verlobung mit einem Foto des Bräutigams auf Knien angekündigt, umgeben von rosa und weißen Rosen. Sich in einem echten Rosengarten verloben und dann im Madison Square Garden heiraten? So typisch Taylor. Natürlich wollte sie beides – den Rosengarten UND die kreischenden Fans – und sie hat beides bekommen, zu ihren eigenen Bedingungen.

Paul und Linda: Eine Blaupause

Paul war seiner Frau Linda auf eine Art zugetan, die für Rock-Star-Ehen der damaligen Zeit schlicht aberwitzig war. Er war erst 26, als sie zusammenkamen, aber er wusste sofort, dass sie die Richtige war – und vertraute diesem Instinkt trotz aller erdenklichen Versuchungen, die vor ihm lagen. Die gesamten Siebziger verbrachten sie kein einziges Mal getrennt übernacht – bis zu der Woche, in der er in Japan ins Gefängnis musste, nach einer Haschisch-Beschlagnahmung 1981. Sie blieben bis zu Lindas Tod 1997 unsterblich verliebt. Solche Liebesgeschichten sucht man bei Rockstars von Pauls Generation vergebens, gelinde gesagt. Aber Paul und Linda waren ihrer Zeit voraus.

Dass Taylor schon immer ein Fan der Paul-und-Linda-Geschichte war, ist kein Geheimnis. „Ich kam von einem Lauf zurück mit einem Gedicht, das ich teilen wollte, und nachdem Linda zugehört hatte, sagte sie: ‚What a mind’“, erinnerte sich Paul einmal. „So etwas lässt einen Mann gut fühlen.“ Jahre später griff Taylor diese Geschichte für einen ihrer eigenen Lovesongs auf: „Sweet Nothing“. Darin singt sie: „On the way home I wrote a poem / You said ‚What a mind.’“

Wie Travis Kelce liebte Paul es, eine Frau an seiner Seite zu haben, die in ihrer eigenen Welt berühmt war – als eine der gefragtesten Fotografinnen der Musikbranche. Er war stolz auf die eigenständige Karriere, die sie sich aufgebaut hatte. Man vergisst nie die Szene in „Get Back“, als er Linda ans Filmset mitbringt, sie einem der Kameraleute vorstellt und dann sagt: „Linda’s a cameraman!“ Nicht gerade das, was Mick Jagger gesagt hätte.

Kelce und der Ruhm seiner Frau

Aber das ist auch Kelces Art. Er genießt die Rolle des Mr. Taylor Swift, zelebriert sie öffentlich. Ihr Ruhm und ihr Geld haben ihn nie eingeschüchtert – er hat davon selbst genug. Aber auch ihr Intellekt und ihre Kunstfertigkeit haben ihn nie erschreckt. Im Gegenteil, er ist stolz darauf. „Ich war nie ein Mann der großen Worte“, räumte er fröhlich gegenüber dem „Wall Street Journal“ ein. „In ihrer Nähe zu sein und zu sehen, wie klug Taylor ist, hat mir buchstäblich den Kopf weggeblasen. Ich lerne jeden Tag dazu.“

„I Want to Hold Your Hand“ ist eine echte Lennon-McCartney-Kollaboration, die John und Paul „Auge in Auge“ schrieben, zusammengekauert am Klavier in McCartneys Elternhaus, während sein Vater im Nebenzimmer saß. (Kurios, aber wahr: McCartneys Vater hatte das Klavier von Brian Epsteins Vater gekauft.) John und Paul sahen sich in die Augen, als sie zu dem hohen Akkord im Chorus kamen – sie wussten, dass sie Gold gefunden hatten.

Der Song, der alles sagt

Die Beatles wurden nach 1964 vielschichtiger, experimenteller – doch „I Want to Hold Your Hand“ bleibt der Song, der alles zusammenfasst, was sie je zu sagen hatten. Es steckt alles drin: diese drängenden Stimmen, Ringos krachende Drums, die Girl-Group-Handclaps, die schwindelerregende Harmonie, wenn sie den Gänsehautmoment auf „haaaaand!“ treffen. Ein Song, den sie schrieben, als sie bereits berühmt waren – und man hört, dass er auf die riesigen, lauten Menschenmassen zielte, die sie nun auf der Bühne erwarteten. Es war ihre direkte Liebeserklärung an diese Mädchen, mit eingebauten Publikumscues, die das Kreischen maximieren sollten. Paul war stets der pro-Girl-Beatle schlechthin, derjenige, der es nie satt hatte, sie Lärm machen zu hören – noch heute bittet er die Damen im Publikum, ihm „a great big Beatles scream“ zu geben.

Wie Taylor treibt Paul immer seine neue Musik voran, statt in der Vergangenheit zu verweilen. Er hat gerade ein grandioses neues Album veröffentlicht, „The Boys of Dungeon Lane“, mit Songs wie „First Star of the Night“, „Mountain Top“ und „Momma Gets By“. Aber bei bestimmten Gelegenheiten wirft er einen neuen Blick auf einen alten Song, den er bislang in Ruhe gelassen hat. Auf seiner letzten Tour verblüffte er alle, als er „Help!“ sang – einen Song, den er seit Beatles-Zeiten nicht mehr vollständig gespielt hatte. Es war so eindringlich, ihn die verzweifelten Worte revisitieren zu hören, die John Lennon als 24-Jähriger geschrieben hatte – genauso wie es eindringlich ist, wenn er „I Want to Hold Your Hand“ als Erkennungsmelodie der Taylor-und-Travis-Liebesgeschichte wieder zum Leben erweckt.

„Es gibt eine Theorie, dass die interessantesten Lovesongs jene sind, in denen die Liebe schiefläuft“, schrieb Paul in seinem Buch „The Lyrics“. „Ich teile sie nicht.“ Man könnte seine Weltanschauung nicht treffender auf den Punkt bringen – die er so tief mit Taylor teilt. Und man könnte dem Brautpaar keinen schöneren Segen mitgeben als „I Want to Hold Your Hand“. Also: auf die Frischvermählten. Mögen sie einander immer so nah sein.