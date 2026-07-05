Paul McCartney spielte Beatles-Klassiker auf Taylor Swifts Hochzeit

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Paul McCartney hat Berichten zufolge den Beatles-Klassiker „I Want to Hold Your Hand“ beim Hochzeitsempfang von Taylor Swift und Travis Kelce im Madison Square Garden live gespielt – zum ersten Mal seit 1964.

McCartney gehörte neben Stevie Nicks zu den prominenten Gästen, die bei der Hochzeit des Paares auftraten. Laut „People“ nutzte McCartney den besonderen Anlass, um einen Song zu spielen, den er zuletzt in der Frühphase der Beatles live gespielt hatte – und den er als Soloartist nie auf die Bühne gebracht hatte.

„Nach der Zeremonie lud Taylors Mutter Andrea alle in den Empfangssaal, wo die Bühne aufgebaut war“, berichtete eine Quelle gegenüber „People“.

62 Jahre Pause

Laut setlist.fm war McCartney zuletzt am 20. September 1964 beim Beatles-Konzert im New Yorker Paramount Theatre mit „I Want to Hold Your Hand“ auf der Bühne zu erleben. Danach blieb der Track 62 Jahre lang unberührt – bis zu Swifts Hochzeit.

McCartney und Swift, die 2020 gemeinsam das Cover von ROLLING STONEs „Musicians on Musicians“-Ausgabe zierten, haben sich gegenseitig stets hochgelobt. In den Wochen vor der Hochzeit verglich McCartney Swifts Ruhm sogar mit dem der Beatles.

„Man sieht die Parallele, also den Ruhm und das Ausmaß des Ruhms“, sagte McCartney der BBC. „Den weltweiten Ruhm, den Taylor Swift hat und den wir hatten – aber ich glaube nicht, dass sie irgendeinen Rat braucht, um ehrlich zu sein.“

Swifts Lob für McCartney

Swift bezeichnete McCartney in den sozialen Medien anlässlich seines neuen Albums „The Boys of Dungeon Lane“ als „ewig außergewöhnlichen Künstler“.

Taylor Swift und Travis Kelce haben am Freitagabend (03. Juni) Ja gesagt – und ihre Hochzeit mit Hunderten von Gästen im Madison Square Garden in New York City gefeiert. Swifts rasante Liebesgeschichte mit Kelce, der ihr letzten August einen Heiratsantrag gemacht hatte, ist das Happy End, das sich die Sängerin nach einigen weniger glücklichen Beziehungen verdient hat.

Der freudige Anlass begeisterte die Fans, von denen viele Swift seit Jahrzehnten auf ihrem Weg begleiten. Die Swifties feierten die Trauung in den sozialen Medien – aber auch ganz real: Eine Schar besonders hingebungsvoller Fans wartete geduldig vor dem MSG, um einen Blick auf das frischgebackene Ehepaar zu erhaschen.