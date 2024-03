Paul McCartney: Tributkonzert zu Ehren von Mister „Magaritaville“

Der größte Hit des im September 2023 verstorbenen Singer/Songwriters Jimmy Buffett handelt von einem Tunichtgut, der am Strand herumhängt und es sich gut gehen lässt. Ein typischer „Beach Bum“ also.

Der 1977 veröffentlichte Langzeit-Hit „Magaritaville” hielt sich im Disco- und Punk-Jahr monatelang in den Billboard-Singles-Charts. Hierzulande wurde der Song gerne im Mainstream-Radio, auf Campingplätzen oder in Fernfahrer-Kneipen gespielt.

Ansonsten war der Country- und Softrock-Filou Buffett, der auch erfolgreiche Bücher geschrieben oder Cameo-Rollen in TV-Serien wie „Hawaii 5.0“ übernommen hat, ein typisches US-Phänomen.

Im Sommer 2013 etwa erschien bereits sein 27. Studioalbum mit dem lustigen Titel „Songs from St. Somewhere“. Darauf die süffige Single „Too Drunk To Karaoke“, ein Duett mit dem Kollegen Toby Keith. Als Gastmusiker niemand geringeres als Mark Knopfler und Emilio Estefan, der Ehemann von Latin-Legende Gloria Estefan.

Ein Popstar, der durchaus mit Geld umgehen konnte und seine Popularität in Millionen-schwere Unternehmen überführte; wie Dolly Parton und viele andere auch.

Den Nachruf zu seinem Tod stattete die Familie mit einem Foto aus, das Buffett in einem Boot sitzend zeigt, ganz relaxt mit Strohhut und Sonnenbrille. Ein weithin sonniger Typ.

Nun wird zu seinen Ehren ein Tributkonzert angekündigt, bei dem Paul McCartney und die Eagles ganz oben auf den Plakaten stehen.

Titel der Sause in der Hollywood Bowl in Los Angeles, die McCartney noch von den Kreisch-Auftritten der Beatles kennt: „Keep The Party Going: A Tribute To Jimmy Buffet”. Das Datum ist der Donnerstag, 11. April. Ein absolutes Muss für kalifornische Boomer.

Zumal auch Größen verschiedener Pop- und Rock-Generationen wie Jon Bon Jovi, Zac Brown, Jackson Browne, Brandi Carlile, Sheryl Crow oder Eric Church auf der Bühne der rund 18.000 Zuschauer fassenden „Musikmuschel“ stehen werden. Ein Großes Star-Hallo in den Anhöhen von Hollywood. Weitere besondere Gäste sind angekündigt, genaue Namen werden noch nicht bekannt gegeben.

Wer seinen Westcoast-Trip mit einem kalifornischen Old-School-Lebensgefühl garnieren möchte:

Die Tickets für „Keep The Party Going“ werden ab kommendem Freitag (15. März) ab 10 Uhr Pacific Standard Time (PST) via Ticketmaster und anderen Diensten verkauft.