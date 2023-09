Jimmy Buffett ist tot: So nehmen Joe Biden, Elton John und Co. Abschied

Jimmy Buffett ist tot. Der Singer-Songwriter, der mit der Coral Reefer Band Hits wie „Margaritaville“, „Come Monday“ und „Cheeseburger in Paradise“ schrieb, ist im Alter von 76 Jahren verstorben. „Jimmy ist in der Nacht zum 1. September friedlich verstorben, umgeben von seiner Familie, seinen Freunden, seiner Musik und seinen Hunden. Er lebte sein Leben wie einen Song bis zum letzten Atemzug und wird von so vielen vermisst werden“, heißt es in einem Post, der auf seiner Website und auf seinen Kanälen in den sozialen Medien zu lesen ist.

Zur Todesursache von Jimmy Buffett

Auf Jimmy Buffetts Website wurde bekannt gegeben, dass er am Freitag (1. September) an den Folgen eines Merkelzellkarzinoms verstorben ist, gegen den er seit vier Jahren gekämpft hatte. Im Mai 2023 hatte er bereits überraschend im Krankenhaus behandelt werden müssen, was Fans Sorgen machte. Ein enger Freund soll gegenüber der News-Seite „TMZ“ gesagt haben: „Er lebte sein Leben in der Sonne, buchstäblich und im übertragenen Sinne.“ Seit dem 28. August sei er in Hospizpflege gewesen – Freunde und Familie seien ihm seitdem nicht von der Seite gewichen. Auch Paul McCartney habe ihn in seinen letzten Tagen besucht und sogar für ihn und seine Familie gesungen.

Jimmy Buffett: Joe Biden gedenkt des Künstlers

Zahlreiche berühmte Persönlichkeiten haben Jimmy Buffett seitdem die letzte Ehre erwiesen. US-Präsident Joe Biden würdigte den Sänger als „amerikanische Musikikone“ und sprach der Familie von Jimmy Buffett sein Beileid aus. „Seine witzigen, wehmütigen Lieder feiern eine einzigartig amerikanische Besetzung von Charakteren und Küstenfolklore, die eine unvergessliche musikalische Mischung aus Country, Folk, Rock, Pop und Calypso zu etwas Einzigartigem verwebt“, heißt es in der Erklärung des Weißen Hauses. „Jill und ich senden unsere Liebe an seine Frau Jane, mit der er 46 Jahre verheiratet war, an ihre Kinder Savannah, Sarah und Cameron, an ihre Enkelkinder und an die Millionen von Fans, die ihn weiterhin lieben werden, auch wenn sein Schiff nun zu neuen Ufern segelt.“

Elton John erinnerte sich in einer Instagram-Story mit folgenden Worten an den Musiker: „Jimmy Buffett war ein einzigartiger und geschätzter Entertainer. Seine Fans haben ihn verehrt und er hat sie nie im Stich gelassen. Dies ist die traurigste aller Nachrichten. Ein wunderbarer Mann, der viel zu früh von uns gegangen ist. Mein Beileid an Jane und die Familie von David und mir.“

Zudem meldete sich Bill Clinton zu Wort: „Die Musik von Jimmy Buffett hat Millionen von Menschen glücklich gemacht. Ich werde ihm immer dankbar sein für seine Freundlichkeit, Großzügigkeit und seine großartigen Auftritte im Laufe der Jahre, einschließlich des Auftritts im Weißen Haus im Jahr 2000. Meine Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und der Schar seiner treuen Fans.“