Paul McCartney sang einst die „Mario“-Titelmelodie für den Komponisten

In einem Interview bezüglich seines Schaffens für die Nintendo-Welt rund um „Mario“ gab Komponist Koji Kondo bekannt, dass er vor vielen Jahren mal eine private Darbietung seiner Titelmusik erleben durfte – gesungen von Paul McCartney. Als Kondo eines seiner Konzerte in Japan besucht, erfuhr der Beatle von dessen Anwesenheit, lud ihn hinter die Bühne ein und sang das Stück für ihn.

Ein „unglaublicher Moment“

Mit dabei war ebenfalls der Schöpfer von „Super Mario Bros.“, Shigeru Miyamoto, der gemeinsam mit ihm 1986 den Gig besuchte. Das sagte der 62-Jährige in seinem Gespräch mit der „Washington Post“. Auch wenn es keine sonderlich lange Performance war, da Paul McCartney nur die ersten sechs Noten des Stücks anstimmte, beschrieb Kondo es als „unglaublichen Moment“.

Er bekam die Rolle als „Mario“-Komponist durch Zufall

Koji Kondo ist für die Welt der Videospiel-Komponisten nicht nur einer von vielen. Genauer gesagt, ist er sogar der einzige, der in die „Library of Congress“ aufgenommen wurde – eine Sammlung von Audio-Stücken, die „kulturell, historisch oder ästhetisch bedeutsam“ für die Vereinigten Staaten sind. Neben dem „Mario“-Soundtrack erschuf er auch Aufnahmen für „The Legend of Zelda“ und verschiedene „Star Fox“-Spiele.

Zu der Arbeit an der erfolgreichen Reihe kam der Japaner tatsächlich zufällig. Gemeinsam mit einem Kollegen war er der erste Mitarbeiter von Nintendo, der explizit für die Musik der Videospiele zuständig war. Zu dem Prozess und der Arbeitsteilung erzählte er der „Washington Post“: „Wir haben uns im Grunde genommen einfach abgewechselt und das gemacht, was gerade in der Entwicklung war. Sie kamen zu uns und sagten: ‚Hey, wir haben dieses Spiel, du machst es‘. Ich war zufällig an der Reihe, als sie ‚Super Mario‘ entwickelten.“ Seitdem hat er an rund 70 Kompositionen der Serie mitgewirkt, darunter beispielsweise Stücke für „Mario Party“, „Mario Galaxy“, „Super Mario Maker“ und „Super Mario Odyssey“.