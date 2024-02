Vermisst seit 1972: Paul McCartney erhält gestohlenen Bass zurück

Paul McCartney hat seinen verloren geglaubten Bass zurück. Das Instrument der Marke Höfner war das Markenzeichen des Beatles-Musikers, allerdings 1972 gestohlen worden.

Höfner bestätigt Originalinstrument

Vergangene Woche fand der Bass nun seinen Weg zurück zu McCartney, heißt es auf dessen Webseite. Dass es sich wirklich um den berühmten Höfner 500/1 Violin Bass aus dem Jahr 1961 handelt, der in zahlreichen Beatles-Aufnahmen zu hören ist, bestätigte der deutsche Musikinstrumentenhersteller selbst. „Paul ist allen, die geholfen haben, unglaublich dankbar“, so das offizielle Statement. Es handelt sich um den ersten Bass, den McCartney je kaufte. Damals bezahlte er in Hamburg umgerechnet 30 Pfund (heute 35 Euro) dafür. Später nutzte er ihn für die Aufnahmen der Beatles-Hits „Love Me Do“, „She Loves You“ und „Twist And Shout“.

Fan-Kampagne setzte sich für Paul McCartney ein

Nachdem das Instrument 50 Jahre lang verschwunden war, hatten Fans 2018 eine Kampagne ins Leben gerufen. Das Projekt „The Lost Bass“, angeführt von Nick Wass von Höfner sowie den Journalisten Scott und Naomi Jones, sollte den Musiker wieder mit seinem Instrument vereinen. 2023 gab es erste Fortschritte in der Lokalisierung. So fand das Team den genauen Zeitpunkt des Verschwindens heraus. Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass das Instrument 1969 während der Aufnahmen zu „Get Back/Let It Be“ gestohlen wurde – eigentlich geschah es aber erst drei Jahre später.

„Wir haben Informationen über den Diebstahl erhalten. [Der Bass] wurde in der Nacht des 10. Oktober 1972 im Londoner Bezirk Notting Hill aus dem Kofferraum eines Vans gestohlen. Das ist der Durchbruch, den wir brauchten“, postete das Projekt darüber. Danach, so beschreiben die Initiatoren von „The Lost Bass“ weiter, hätte der unbekannte Dieb das Instrument an einen Pub-Betreiber in der Gegend verkauft. Diese Geschichte deckte sich offenbar mit weiteren Hinweisen und war über alte Aufzeichnungen nachzuverfolgen gewesen. Mediale Aufmerksamkeit tat ihr Übriges. Die Auflösung der Detektivarbeit: „Als Folge erinnerte sich jemand an der Südküste Englands an einen alten Bass auf dem Dachboden. Sie haben ihn herausgesucht und begriffen, was sie da vor sich hatten. Innerhalb weniger Tage war der Bass zurück bei Paul McCartney!“