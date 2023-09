Paul Simon beginnt, seinen Gehörverlust zu akzeptieren

Foto: Redferns, Tabatha Fireman. All rights reserved.

Paul Simon beginnt, den Gehörverlust auf seinem linken Ohr zu akzeptieren. Dies teilte der Singer/Songwriter bei einem Q&A zur Premiere von Alex Gibneys Dokumentation „In Restless Dreams: the Music of Paul Simon“ bei den Filmfestspielen in Toronto mit.

„Ich habe es noch nicht vollständig akzeptiert, aber ich fange damit an“, so Simon. „Ich spiele jeden Tag Gitarre. Es ist das Instrument, das mir kreativen Ausdruck ermöglicht. Aber es gibt mir auch Trost, wenn ich mich … wie auch immer fühle. Also hat es für mich viel Bedeutung. Es passiert etwas mit dir, wenn du eine Behinderung hast, die dein Bewusstsein oder deine Art, mit dem Leben umzugehen verändert.“

Zuerst erwähnte der 81 Jährige seinen akuten Gehörverlust im Mai 2023. Es geschah, während er die Musik für sein letztes Album „Seven Psalms“ schrieb. „Plötzlich verlor ich einen Großteil meines Gehörs auf dem linken Ohr und niemand hat eine Erklärung dafür“, teilt Simon. „Also wurde alles schwieriger.“ Zunächst dachte der Sänger, es „würde vorübergehen, sich selbst reparieren“, doch seit Mai zeigt sich keine Verbesserung.

Der plötzliche Schicksalsschlag führte auch dazu, dass Simon überdachte, welche Songs er überhaupt noch live spielen will. „Manchmal gibt es Songs, die ich mag und dann kommt ein Punkt der Tour, wo ich mir denke, ‚Was zur Hölle tust du hier, Paul?‘. Das kommt häufiger während ‚You Can Call Me Al‘ vor. I denke mir dann ‚Was tust du? Du klingst wie eine Paul-Simon-Coverband. Du solltest nach Hause gehen.‘“

Gibneys Dokufilm, „In Restless Dreams“, ist eine Chronologie von Paul Simons Aufstieg als Künstler, von seiner Zeit als Teil des Duos Simon & Garfunkel bis hin zu seiner Solo-Karriere. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum ist bislang unbekannt.