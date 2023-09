Brian May findet Künstliche Intelligenz in der Musik „extrem beängstigend“

Nachdem John Lydon und Nick Cave bereits ihre Meinung zur Künstlichen Intelligenz äußerten, schließt sich jetzt auch Queen-Gitarrist Brian May an. In einem aktuellen Interview drückt er seine Besorgnis gegenüber der Nutzung von KI in der Musik aus und beschreibt die Aussichten als „extrem beängstigend“.

„Zur Zeit ist meine größte Sorge darüber im kreativen Bereich“, teilt er gegenüber „Guitar Player“ mit. „Ich glaube, dass nächstes Jahr um diese Zeit schon alles anders aussehen wird. Wir werden nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Wir werden nicht wissen, was von KI und was von Menschen kreiert wurde.“

May fährt fort: „Alles wird sehr verwaschen und verwirrend werden und ich denke, 2023 wird das letzte Jahr sein, in dem Menschen wirklich die Musikszene dominiert haben. Ich glaube wirklich, dass es so ernst sein könnte und das macht mich nicht glücklich. Es besorgt mich und ich bereite mich darauf vor, darüber traurig zu sein.“

Dabei unterstützt der Gitarrist die Nutzung der KI, wenn es um die Lösung der Menschheitsprobleme geht. Dennoch zeigt er sich ängstlich gegenüber der Möglichkeit, dass die Programme für ungute Zwecke ausgenutzt werden. „Das Potential von KI, Böses zu schaffen, ist offensichtlich unfassbar groß — nicht nur in der Musik, denn in der Musik stirbt niemand — aber Menschen könnten sterben, falls KI in der Politik und Weltherrschaft verschiedener Länder involviert wird“, sagt May dazu.

„Ich halte das Ganze für extrem beängstigend“, schließt das Queen-Mitglied. „Es ist so viel weitreichender, als wir dachten. Nun ja, jedenfalls mehr, als ich dachte.“