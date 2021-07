Kiss-Sänger Paul Stanley kann sich eine Reunion der Band in Originalbesetzung nicht vorstellen. In einer Sendung von „SiriusXM“ wurde er gefragt, warum viele Anhänger der Band so sehr an der Idee einer Kiss-Reunion im originalen Line-up hängen.

Dazu sagte der 69-Jährige: „Na ja, die ursprünglichen Vier sind eben die originalen Vier. Wir sind diejenigen, die mit allem begonnen und die Grundlage geschaffen haben, mit der wir heute noch arbeiten.“

Stanley weiter: „Ich denke, die Leute liegen damit falsch, wenn sie denken, dass die Dinge zeitlos bleiben können und die Zeit nicht ihre Opfer fordert. Du hättest vielleicht gerne, dass Mama und Papa wieder zusammenkommen, aber es funktioniert nicht. Und wir hatten großartige Augenblicke und Zeiten. Und wir haben ein paar phänomenale Sachen zusammen gemacht, die mich für alle Zeiten an sie binden werden. Aber das ist hier kein Märchen.“

Der Sänger erklärte, dass Kiss ohne Gitarrist Ace Frehley und Drummer Peter Criss wohl nicht zu dem geworden wären, was man heute wohl eine Rocklegende bezeichnen könnte. Aber mit ihnen, so sein lakonisches Fazit, wäre man wohl eben auch nicht dort, wo man jetzt sei.

Empfehlung der Redaktion Kiss-Manager: Ace Frehley wird bei Abschiedstour dabei sein

„Ich denke, die Leute sehnen sich nach etwas, das… Ich wollte ,schwer umzusetzen‘ sagen, muss aber eher ,unmöglich‘ erwähnen“, sagte Stanley. „Es ist toll, zurück zu blicken, aber es unterscheidet sich nicht so sehr davon, als würde man mit jemandem Schluss machen und später denken: ,Wow, warum ist das nur passiert? Lass mich das unbedingt rückgängig machen.‘ Dann versucht man es vielleicht, doch es ist nicht mehr dasselbe.“

Zuletzt beantwortete Paul Stanley übrigens auch die spitzfindige Frage, ob Kiss auch ohne Paul Stanley und Gene Simmons weitermachen würden. Seine überraschende Antwort finden Sie HIER.