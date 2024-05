Am 19. April haben Pearl Jam ihr neustes Album „Dark Matter“ veröffentlicht. Die 11-Track-LP ist rockiger als die Vorgänger, Matt Cameron sorgt für kräftige Schlagzeugbeats, die manchmal gar das Spiel der Bandkollegen und Vedders Gesang übertönen.

Doch gerade dieser schnörkellose Stil gut bei den Fans anzukommen. Denn in den vier „Billboard“-Rock-Charts sind die Grunge-Veteranen ganz vorne dabei.

Pearl Jam auf Platz eins

„Billboard“ hat vier Rankings, die besonders wichtig für Rockbands sind. Pearl Jam belegen mit „Dark Matter“ die ersten Plätze folgender Charts:

Top Rock Albums

Top Rock & Alternative Albums

Top Alternative Albums

Top Hard Rock Albums

Damit stoßen Pearl Jam „Stick Season“ von Noah Kahan vom Thron. Der 27-Jährige kann es verschmerzen, Platz für Pearl Jam zu machen: Sein Album befindet sich bereits seit 66 Wochen in den Charts.

Aber es gibt ja noch Taylor Swift

In Deutschland steigen Pearl Jam mit ihrer LP auf Platz 2 der offiziellen Deutschen Album-Charts ein. Platz 1 belegt Taylor Swift mit ihrem neusten Werk „The Tortured Poets Department“. Mit dem zweiten Platz muss sich die Rockband wahrscheinlich erstmal zufriedengeben. Denn Swift verkauft derzeit 44-mal so viele Alben wie Pearl Jam. In der ersten Woche zählte die 34-Jährige 2,61 Millionen physische Verkäufe, während Pearl Jam ihr neustes Werk 59.000 Mal absetzen konnten.

Die rekordverdächtigen Zahlen Swifts sind jedoch auch Pearl Jam gewohnt. Allerdings ist das schon ein wenig her. Von ihrer zweiten Platte „Vs.“ setzten sie 1993 innerhalb einer Woche eine Million Einheiten ab – so viele wie damals kein Act zuvor.

„Dark Matter“ live erleben

Bis Ende Mai bringen Pearl Jam ihre neuste Kreation noch in Nordamerika auf Tour. Allerdings gibt es die Amerikaner ab Juni dann auch in Europa zu sehen. In Deutschland steuern sie hierfür im Juli nur Berlin an, doch dafür spielen sie an gleich zwei Abenden auf der Waldbühne. Tickets gibt es ab 127 Euro.

Pearl Jam live in Berlin 2024