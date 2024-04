Aufmerksamkeit von den eigenen Idolen zu bekommen, klingt wie ein Traum. Für Pearl-Jam-Schlagzeuger Matt Cameron wurde dieser in Teenager-Zeiten wahr. Allerdings enthielt der Brief von den Rock-Legenden Kiss eine Unterlassungsklage.

Als Teenager beim Soundcheck

Wie so viele Künstler:innen begann die Karriere von Matt Cameron mit Cover-Songs. Bevor er sich mit Pearl Jam und Soundgarden selbst einen Namen in Musikgeschäft machte, war er Teil einer Kiss-Tribut-Gruppe. „Wir haben in Highschools in der Umgebung gespielt und auf Partys, solche Sachen“, erzählte er in der Howard Stern Show. „Mein Vater war mit dem Chef der ‚Stagehand Union‘ in San Diego befreundet. Als Kiss also 1975 während ihrer ‚Alive‘-Tour dort auftraten, durften wir uns den Soundcheck in der San Diego Sports Arena ansehen.“

Hier erzählt Matt Cameron die Geschichte:

Matt Cameron traf Paul Stanley

Der damals nach eigenen Angaben dreizehn oder vierzehn Jahre alte Cameron nahm seine Freunde mit, die ebenfalls Teil der Cover-Band waren. „Wir haben unser Fotoalbum dieser dummen Kiss-Cover-Band mitgenommen, als wir Paul Stanley getroffen haben, um ein Foto mit ihm zu machen“, erzählte Matt Cameron weiter. Die Jungen erzählten dem Musiker von ihrem Projekt und zeigten Fotos. Einige Monate später erhielten sie Post. Diese erkannten sie über das Logo von Aucoin Management auf dem Umschlag direkt. „Wir waren ja große Fans und Kiss packten damals dieses Logo auf ihre Alben-Cover. Bevor wir also den Brief öffneten, waren wir ganz aufgeregt – wir dachten, wir hätten es geschafft. Aber es war eine Unterlassungsklage“, so Cameron.

Kiss covern Kiss

Der Grund: der Name der Teenager-Band. „Ich glaube, wir haben die Band einfach auch ‚Kiss‘ genannt“, erinnerte sich Matt Cameron im Gespräch. „Wir haben da nicht wirklich weit gedacht. Danach hießen wir also ‚Kiss (imitation)‘.

Der Titeltrack des aktuellen Pearl-Jam-Albums:

#Eigentlich waren Matt Cameron, Eddie Vedder und der Rest von Pearl Jam in der Howard Stern Show zu Gast gewesen, um über ihr neues Album „Dark Matter“ zu sprechen. Dieses erschien vergangene Woche und ist das zwölfte Werk der Rock-Band. Anfang Mai starten die Musiker eine entsprechende Tour in Kanada, im Juli spielen sie als einzige Termine in Deutschland zwei Shows in Berlin.