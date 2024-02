Pearl Jam und Euro 2024: So klappt die stressfreie Planung

Am gestrigen Dienstag (13. Februar 2024) haben Pearl Jam nicht nur ihr kommendes, 14. Studioalbum „Dark Matter“ angekündigt, sondern auch die Konzertdaten ihrer Welttournee. Am 02. und 03. Juli kommen Eddie Vedder, Matt Cameron, Stone Gossard, Jeff Ament und Mike McCready nach Berlin in die Waldbühne. Es sind die einzigen Deutschlandtermine der „Dark Matter“-Welttournee.

Große Freude unter den Pearl-Jam-Fans, die sich ab Ende Februar in den Vorverkauf für die rund 40.000 Tickets stürzen können. Bei manchen Fans aber ging bei der Verkündung der Daten die Düse. Denn: Der erste Waldbühnen-Gig, 02. Juli, fällt auf einen ganz bestimmten Dienstag – dem Dienstag zweier Achtelfinalspiele der Fußball-Europameisterschaft, der Euro 24. Das heißt, wer sich schon Tickets für die EM gekauft hat, wird sich entscheiden müssen – Mucke by Pearl Jam oder Sport.

Am 02. Juli gibt es in München (18 Uhr) die Partie „Sieger Gruppe E“ gegen „Dritter Gruppe A/B/C/D“. Und das ist durchaus kritisch. Denn Deutschland könnte schlecht in seiner Gruppe spielen, sogar gegen Schottland verlieren, und nur Gruppendritter werden – denn Julian Nagelsmanns Team ist in Gruppe A. Voraussetzung für diese Begegnung am Pearl-Jam-Konzerttag ist natürlich, dass der Gruppendritte A ein besseres Punktverhältnis mitbringt als die Gruppendritten B-D. Sonst kann man sich Pearl Jam geben ohne die Sorge zu haben, die Nationalelf zu verpassen.

Falls Deutschland spielt, wird die Partie – sofern es keine Verlängerung gibt – gegen 2o Uhr beendet sein. Dann darf auch spätestens mit Pearl Jam auf der Bühne gerechnet werden, denn um 22 Uhr ist Curfew in der Waldbühne. Sollte die Partie in die Verlängerung gehen, kommen nochmal 30 Minuten drauf sowie das eventuelle Elfmeterschießen. Dann kann Eddie Vedder den Sieger von der Bühne aus verkünden, sobald sein Konzert beendet ist.

Das zweite Achtelfinalspiel am 02. Juli findet um 21 Uhr in Leipzig statt. Dort spielt der Sieger der Gruppe D gegen den Zweiten der Gruppe F. Dort also bleibt man von Deutschland „verschont“.

Entspannter sieht die Situation am 03. Juli aus, dem zweiten PJ-Termin in der Waldbühne. Dieser Tag ist spielfrei.

So oder so darf man sich auf einen Eddie Vedder freuen, der die Euro 24 von der Bühne aus kommentieren wird; der Sänger informiert sich meist über das, was die Zuschauer im jeweiligen Land bewegt. Die Laune aller Anwesenden in der Waldbühne wird jedenfalls deutlich besser sein, wenn sich das deutsche Fußballteam zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch im Turnier befindet …