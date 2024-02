Pearl Jam: Fanclub-Mitgliedschaft, um an Berlin-Tickets zu kommen?

Am 02. und 03. Juli 2024 spielen Pearl Jam im Rahmen ihrer „Dark Matter Tour 2024“ zwei Konzerte auf der Berliner Waldbühne. Der reguläre Ticketvorverkauf beginnt am 23. Februar 2024 und eines lässt sich voraussagen: Die Tickets dürften schnell weggehen. Sehr schnell sogar. Da Mitglieder des Ten Clubs, also des Fanclubs der Band, sich bereits vorher für Tickets registrieren können und Priorität genießen, stellt sich für so manchen natürlich die Frage: Lohnt es sich, noch schnell in den Pearl-Jam-Fanclub einzutreten, um Tickets zu ergattern?

Die Antwort darauf ist in diesem Fall: nein, tut es nicht. Für den Fanclub-Presale sind nämlich nur Ten-Club-Mitglieder, die am beziehungsweise vor Montag, dem 12. Februar 2024 aktiv waren, berechtigt. Wer sich an einem späteren Datum anmeldet, kann nur wie Nicht-Mitglieder am Vorverkauf an registrierte Fans teilnehmen. Alteingesessene Fanclub-Mitglieder haben dabei einen weiteren Vorteil: Je nach Mitgliedsdauer gibt es bessere Sitzplätze – eine Art Ten-Club-Treuebonus!

Der Zeitrahmen für die Pearl-Jam-Ticketvergabe

Auf einer eigens eingerichteten Q&A von Ticketmaster gibt es einen genauen Zeitplan der Ticketvergabe:

Dienstag, 13. Februar

Ticket-Anfragen für den Ten Club Members-Only Presale werden angenommen. Die Registration Sale Anmeldung beginnt für alle Fans.

Freitag, 16. Februar um 16 Uhr MEZ

Das Zeitfenster für Ticket-Anfragen zum Ten Club Members-Only Presale endet.

Sonntag, 18. Februar um 23:59 Uhr MEZ

Das Zeitfenster zur Anmeldung zum Registration Sale endet.

17.-18. Februar

Ten Club Members-Only Presale Ticket-Bestätigungen werden verschickt (nach und nach für jede Show). Tickets erscheinen erst im jeweiligen Kundenkonto, wenn die Platzvergabe abgeschlossen wurden.

Donnerstag, 22. Februar

Registrierte Fans erhalten eine Bestätigung, ob sie Zugang zum Registration Sale erhalten.

Freitag, 23 Februar um 10:00 Uhr MEZ

Der Registration Sale beginnt. Nur Fans, die einen einzigartigen Zugangscode erhalten haben, können in die Warteschlage reinkommen.

Pearl Jam: Neue Album „Dark Matter“

Am 19. April erscheint die neue Platte von Pearl Jam. „Dark Matter“ wurde, anders als der Vorgänger „Gigaton“, in relativ kurzer Zeit eingespielt und soll nach allem, was man von der Band hört, einen härteren Klang haben als viele andere Songs der Vergangenheit. Die erste neue Single deutet dies bereits an.