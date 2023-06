„Perhaps“-Video: Guns N‘ Roses spielen unveröffentlichten Song im Soundcheck

Guns N‘ Roses haben in den letzten Jahren immer wiederMusik angeteast. 2021 sind zwei Singles erschienen, „Absurd“ und „Hard Skool“, 2022 immerhin die Super-Deluxe-Edition von „Use Your Illusion I und II“. Nun wurden am Montag, 5. Juni, kurze Videos publik, auf denen zu hören ist, wie die Band den bislang unveröffentlichten Song „Perhaps“ probt. Am Montag (12. Juni) geben Guns N‘ Roses ein Konzert in Tel Aviv.

Der Track wurde bereits im Jahr 2019 online geleakt, gemeinsam mit anderen Demos aus der „Chinese Democracy“-Ära von Guns N‘ Roses. Gerüchten zufolge soll die Studio-Version von „Perhaps“ Brian May an der Gitarre featuren. Die Setlist der aktuellen Welttour enthält Neues und Überraschendes. „Bad Obsession“ und „Pretty Tied Up“ von „Use Your Illusion“, sowie „Anything Goes“ von „Appetite for Destruction“ führte die Band zum ersten Mal seit über 30 Jahren auf. Auch „Absurd“ und „Hard Skool“ finden sich auf der Setlist. Eine Performance unveröffentichter Songs, wie etwa „Perhaps“, ist daher denkbar.

Im Oktober 2022 sagte Slash dem Radio-Moderator Eddie Trunk, dass er „lieber früher als später“ eine neue Guns-N‘-Roses-Platte plane. Die Band habe neue Songs, davon „einige epische“, in der Hinterhand, weswegen der 57-Jährige aufgeregt sei.