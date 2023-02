Slash ist sich sicher: Guns N’Roses würden heute gecancelt werden

In einem Interview mit „Yahoo Entertainment“ vom 27. Januar sagte Slash, dass seine Band Guns N’Roses heutzutage vermutlich gecancelt werden würde. Das Interview gab er im Zusammenhang mit dem neuen Buch „The Collection: Slash“, einem Bildband des Gitarrenherstellers Gibson.

Ein konkretes Ereignis nannte er nicht, sagte aber seiner Interviewpartnerin: „Ich meine, um ganz ehrlich zu sein, ich habe nie so wirklich über all das nachgedacht. Aber jetzt, wo Sie es erwähnen, für fast alles, was [Guns N’Roses] früher gemacht hat, wären wir heutzutage gecancelt worden. Wir hätten nicht gut in diese Umgebung gepasst, auf so vielen verschiedenen Ebenen. Ich meine, eine Menge Sachen von damals wären heute nicht mehr akzeptabel. Ich bin einfach froh, dass wir damals noch kein Internet hatten! Es wäre eine komplett andere Welt gewesen. So oder so, ich mache mir darüber keine Gedanken. Es ist einfach, wie es ist.“

Nach 20-jähriger Pause ist der Gitarrist seit 2016 wieder bei Guns N’Roses dabei. Diesen Sommer spielen sie als einer der Headliner beim Glastonbury Festival und beim BST Hyde Park in London.