Perry Bamonte: So trauert seine Ehefrau um den Cure-Musiker

„Perry Archangelo Bamonte. My Heartbeart, My Soul. I have had the honour of spending over half my life with you.. I am so lucky to have the privilege to be called your wife.. I am so lucky to have loved you. I hope you will come for me when it’s my time to meet God.. I will love you forever. Donna xxx“.

„Perry Archangelo Bamonte. Mein Herz, meine Seele. Ich hatte die Ehre, mehr als die Hälfte meines Lebens mit dir zu verbringen. Ich habe so großes Glück, das Privileg zu haben, deine Frau genannt zu werden. Ich habe so großes Glück, dich geliebt zu haben. Ich hoffe, du wirst nach mir kommen, wenn meine Zeit gekommen ist, Gott zu begegnen. Ich werde dich für immer lieben. Donna xxx.“

Mit diesen Worten verabschiedet sich Donna Bamonte auf Facebook von ihrem Ehemann Perry Bamonte. Der The-Cure-Gitarrist und -Keyboarder ist über Weihnachten (das genaue Datum ist nicht bekannt) im Alter von 65 Jahren verstorben. „Nach kurzer Krankheit“, wie auf der Cure-Webseite vermeldet wurde.

Donna Bamonte hat ihren Facebook-Post mit 41 Bildern versehen, die das Paar aus vielen Phasen ihrer Beziehung zeigen. Vor dem Traualtar; Perry mit einem Schaf; mit einem Hund; auf einem Pferd, vor einem Stall – er muss ein großer Tierfreund gewesen sein. Nebenbei Urlaubsimpressionen und Bilder von ihm auf der Cure-Bühne.

Donna Bamonte auf Facebook:

Perrys Bruder Daryl Bamonte hat den Post von Donna geliked. So wie rund 3700 andere ihrer Freunde, die bislang mehr als 400 Kommentare hinterlassen haben. Am 25. Dezember, als der Tod Perry Bamontes noch nicht publik war, hatte Donna Bamonte ihr Profilbild bereits geändert – seitdem schmückt ein gemeinsames Paarfoto ihren Account, versehen mit den Worten: „I love you so much Perry xxx“.

Roger O’Donnell und Reeves Gabrels verabschieden sich

Mit Reeves Gabrels und Roger O’Donnell hatten zuvor zwei Mitglieder von The Cure persönlich auf den Tod von Perry Bamonte reagiert. O’Donnell postete auf X ein kurzes Statement zu einem gemeinsamen Foto von Bamonte und ihm: „Remembering all the laughs we shared …“ – „Ich erinnere mich an all die gemeinsamen Lacher.“

Auf dem Schwarzweißbild stehen die beiden sich gegenüber, haben eine Papierkrone auf dem Kopf und lachen sich an. Reeves Gabrels schrieb selbst auf X nichts, repostete aber einen Tweet mit einem Video, das ihn mit Bamonte auf der Bühne zeigt: „Perry Bamonte und Reeves Gabrels im Gespräch vor ‚A Forest‘. Ich liebe das Lächeln auf Perrys Gesicht. Immer das liebenswerteste Mitglied von The Cure.“

Am Freitag hatten The Cure auf ihrer Homepage den Tod Perry Bamontes gemeldet: „Mit großer Traurigkeit bestätigen wir den Tod unseres großen Freundes und Bandkollegen Perry Bamonte, der nach einer kurzen Krankheit über Weihnachten zu Hause verstorben ist“, schrieb die Band. „Still, intensiv, intuitiv, beständig und ungemein kreativ, war ‚Teddy‘ ein warmherziger und unverzichtbarer Teil der Geschichte von The Cure.“

Und weiter auf der Band-Page: „Als jemand, der sich von 1984 bis 1989 um die Band kümmerte, wurde er 1990 festes Mitglied von The Cure, spielte Gitarre, sechssaitigen Bass und Keyboard auf den Alben ‚Wish‘, ‚Wild Mood Swings‘, ‚Bloodflowers‘, ‚Acoustic Hits‘ und ‚The Cure‘ und absolvierte zudem über 400 Konzerte in 14 Jahren.“

„Er kehrte 2022 zu The Cure zurück und spielte weitere 90 Shows, einige der besten in der Geschichte der Band, die im Konzert ‚Songs of a Lost World‘ am 1. November 2024 in London gipfelten. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten seiner gesamten Familie. Er wird uns sehr, sehr fehlen.“