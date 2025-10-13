Pete Hegseth verteidigt Katar-Abkommen: Fakten zur US-Militärkooperation

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Am Freitag kündigte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth an, dass die Mountain Home Airbase in Idaho künftig Piloten der Emiri Air Force von Katar beherbergen wird, die dort an F-15-Jets ausgebildet werden sollen. Diese Entscheidung löste Unmut unter MAGA-Anhängern aus, die der katarischen Regierung misstrauen und fälschlicherweise glaubten, Katar errichte eine eigene Basis in den USA.

„Heute geben wir eine Zusage für den Bau einer Einrichtung der Emiri Air Force von Katar auf der Mountain Home Air Force Base in Idaho bekannt“, sagte Hegseth, flankiert vom katarischen Verteidigungsminister Scheich Saoud bin Abdulrahman Al-Thani. Einige in der MAGA-Bewegung interpretierten dies als Ankündigung, Katar erhalte eine eigene Militärbasis, anstatt eine Einrichtung auf einer bestehenden US-Basis zu nutzen.

Als J.D. Vance am Sonntag in „Fox News“ gebeten wurde, die Entscheidung zu erläutern, erklärte er: „Das ist größtenteils eine Falschmeldung. Wir pflegen weiterhin Beziehungen zu Ländern, mit denen wir zusammenarbeiten. Manchmal trainieren deren Piloten auf unseren Stützpunkten, manchmal trainieren wir gemeinsam, manchmal arbeiten wir auf andere Weise zusammen. Die Behauptung, es werde eine katarische Basis auf US-amerikanischem Boden geben, ist schlicht falsch. Wir arbeiten weiterhin mit unseren arabischen Partnern zusammen, um den Frieden zu sichern, aber wir werden keinem anderen Land erlauben, eine echte Basis auf amerikanischem Boden zu errichten. Hier gibt es, wie so oft, Fehlinformationen.“

Empörung im MAGA-Lager

Hegseths Ankündigung löste im MAGA-Universum erhebliche Reaktionen aus. „Ich hätte nie gedacht, dass Republikaner terrorfinanzierenden Muslimen aus Katar einen MILITÄRSTÜTZPUNKT auf US-amerikanischem Boden geben, damit sie Amerikaner ermorden können“, schrieb die rechtsextreme Influencerin Laura Loomer auf X. „Ich glaube nicht, dass ich 2026 wählen werde.“

Nach der Kritik veröffentlichte Hegseth eine „wichtige Klarstellung“ und schrieb auf X, Katar werde „keine eigene Basis in den Vereinigten Staaten haben – und auch nichts, was einer Basis ähnelt. Wir kontrollieren die bestehende Basis, wie bei allen Partnern.“ Loomer reagierte darauf mit den Worten: „Ein Dschihadist im Anzug ist immer noch ein Dschihadist. Das ist eine Bedrohung für unsere nationale Sicherheit.“

Auch Steve Bannon, ehemals Trumps Chefstratege im Weißen Haus, äußerte sich kritisch gegenüber „Newsweek“: Es dürfe „niemals eine Militärbasis einer ausländischen Macht auf dem heiligen Boden Amerikas“ geben. Der konservative Radiomoderator Mark Levin schrieb: „So etwas hätte ich mir nie träumen lassen. Wir haben nicht nur zugestimmt, für Katar in den Krieg zu ziehen, sondern jetzt bauen sie auch noch eine Luftwaffenbasis in unserem Land. Schockierend.“

Er ergänzte: „Das ist sehr ernst … Eine neue Einrichtung innerhalb unserer Basis. Sie bilden ihre Piloten mit ihren Jets aus, die sie von uns gekauft haben. Und das, obwohl sie [dem Terroristen Khalid Sheikh Mohammed] die Flucht ermöglicht, die Anschläge vom 11. September geplant und Milliarden in unser Land gepumpt haben, um Islamismus und Antiamerikanismus zu fördern. Für die meisten von uns ist das empörend.“

Ausländische Ausbildung auf US-Boden

Es ist nicht das erste Mal, dass eine ausländische Nation Ausbildungseinrichtungen in den USA nutzt. Singapur etwa unterhält mehrere Programme, darunter die Übung „Valiant Mark“, bei der laut der singapurischen Armee „US-Ausbildungsgelände die perfekte Umgebung für groß angelegte Manöver mit Fahrzeugen, mechanisierten und kombinierten Waffen sowie integrierten Luft-Land-Feuerübungen bieten“. Auch Deutschland, die Niederlande und Großbritannien bilden seit Jahren auf US-Stützpunkten aus. Umgekehrt trainieren US-Streitkräfte auf der Al-Udeid Air Base in Katar.

Politische Doppelmoral

Für die politische Rechte hat die Entscheidung jedoch eine besondere Brisanz. Viele Konservative, einschließlich Trump selbst, haben Katar wiederholt wegen der angeblichen Finanzierung von Terrorismus kritisiert. „Die Nation Katar hat in der Vergangenheit Terrorismus in sehr hohem Maße finanziert“, sagte Trump 2017 im Weißen Haus und forderte das Land auf, seine Unterstützung für extremistische Ideologien zu beenden.

In seiner zweiten Amtszeit jedoch pflegt Trump enge Beziehungen zur katarischen Regierung. Anfang des Jahres schenkte Katar ihm einen 400-Millionen-Dollar-Luxusjet, der für knapp eine Milliarde Dollar zum nächsten Air Force One umgebaut werden soll – ein Schritt, der ebenfalls scharfe Kritik auslöste. Sicherheitskreise befürchten, das Flugzeug könne durch mögliche Abhör- oder Ortungsgeräte ein Risiko darstellen.

Neue Sicherheitsgarantien für Katar

Zuletzt unterzeichnete Trump eine Durchführungsverordnung, die Katar denselben Schutz wie NATO-Verbündeten zusichert. Ein Angriff auf Katar würde demnach als Angriff auf die USA gewertet und „diplomatische, wirtschaftliche und, falls erforderlich, militärische Maßnahmen“ nach sich ziehen. Bereits 2022 hatte Präsident Joe Biden Katar als einen der wichtigsten Nicht-NATO-Verbündeten der USA bezeichnet und so den Grundstein für die enge militärische Kooperation gelegt.

Auch die Trump Organization, die von seinen Söhnen geführt wird, pflegt enge wirtschaftliche Beziehungen zu Katar. Im Mai unterzeichnete sie einen Vertrag über den Bau eines Golfplatzes, eines Golfclubs und von Luxusvillen an der Küste nördlich von Doha – der erste Auslandsvertrag seit Trumps Wiederwahl.