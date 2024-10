Pete Townshend über The Who: „Wir werden 2025 definitiv etwas machen“

Classic-Rock-Fans aufgepasst: Pete Townshend lässt ein Update in Sachen The Who verlautbaren.

Mittagsplenum mit Roger Daltrey

Über das vergangene Jahr war die legendäre Band inaktiv. Das soll sich jetzt ändern: 2025 könnten The Who auf die Bühne zurückkehren. „Ich habe mich vor ein paar Wochen mit Roger zum Mittagessen getroffen“, erzählte Mitgründer Pete Townshend der britischen Zeitung „The London Standard“. „Wir sind in guter Form. Wir lieben einander. Wir werden beide ein bisschen rostig, aber wir werden nächstes Jahr definitiv etwas zusammen machen“, sagte Townshend.

Pete Townshend will ein neues The-Who-Album machen

Was genau er mit Sänger Roger Daltrey besprochen habe, ließ Pete Townshend nicht durchblicken. Lediglich eine aktuelle Präferenz in Sachen Album oder Auftritte verriet er. „Was die Album-Seite des Ganzen angeht … Roger ist nicht scharf darauf“, sagte Townshend. „Ich hingegen würde gerne ein weiteres Album machen und werde vielleicht versuchen, ihn dazu zu überreden.“ Was Konzerte angeht, klang der Gitarrist dann schon optimistischer: „Die letzten großen Tourneen, die wir gespielt haben, hatten ein volles Orchester. Das war herrlich, aber jetzt haben wir Lust darauf, Krach zu machen, Chaos zu stiften und auch mal Fehler zu begehen.“

The Who live: Selten, aber immer noch häufiger als Alben

Roger Daltrey spielte erst kürzlich eine kleine Tour, die im Kontrast zu den pompösen The-Who-Auftritten steht. Seine halbakustische Solotournee führte ihn dieses Jahr in elf Städte. Vielleicht hat das die Wiederaufnahme einer Zusammenarbeit mit Pete Townshend inspiriert. Der teilte nämlich im März noch, dass The Who am ehesten einen Bühnenabschied planen würden. Jedes Gebiet der Erde wolle er betouren und dann „ins Grab kriechen“, sagte er damals – von Auftritten zeigte er sich wenig begeistert. Die neuen Aussagen klingen jedoch, als habe der 79-Jährige Blut geleckt.

The Who veröffentlichten ihr aktuelles Album „Who“ im Jahr 2019. Davor war 13 Jahre lang Pause, vor „Endless Wire“ (2006) sogar seit 1982. Pete Townshend selbst veröffentlichte sein letztes Solo-Album „Psychoderelict“ 1993. Verlässlich aktiv sieht anders aus. Immerhin gibt es ab und an Live-Auftritte: Das letzte reguläre Konzert von The Who stieg im Sommer 2023 im westenglischen Norfolk.