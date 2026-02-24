50 schreckliche Filme von großartigen Regisseuren

Zeigen Sie uns einen Regisseur, der noch nie mit einem Film daneben gegriffen hat – und wir zeigen Ihnen einen Regisseur mit einer extrem kurzen Karriere. Es gibt einfach zu viele Dinge, die schief gehen können, sobald ein Film in Produktion geht: Das Budget kann gekürzt werden, die Dreharbeiten können beginnen, bevor das Drehbuch fertig ist, wichtige Schauspieler können ausfallen, und das Studio kann sich auf alle möglichen unangenehmen Arten einmischen.

Aus diesem Grund haben Filmtitanen wie Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, James Cameron und Ridley Scott alle mindestens einen Film, den sie gerne von ihrer IMDB-Seite löschen würden. Einige von ihnen wurden gedreht, als sie noch junge Anfänger waren und nicht wirklich „nein“ sagen konnten. Einige wurden auf dem Höhepunkt ihrer Kräfte gedreht, als sie aus Gier, Hybris oder vorübergehendem Wahnsinn schreckliche Fehlentscheidungen trafen. Und viele wurden in den letzten Tagen ihrer Karriere gedreht, als es schwierig war, grünes Licht für ein Projekt zu bekommen.

Vor diesem Hintergrund haben wir diese Liste mit 50 wirklich schrecklichen Filmen von ansonsten brillanten Regisseuren zusammengestellt. Wir wissen, dass einige davon umstritten sein werden. Es gibt Leute da draußen, die „Alien 3“, „Star Wars Episode One: The Phantom Menace“ und „Jupiter Ascending“ wirklich lieben. Was für den einen eine Katastrophe ist, ist für den anderen ein Kultklassiker. Aber wir glauben nicht, dass es da draußen viele Hardcore-Fans von „Jack“, „North“ oder „Wild, Wild West“ gibt.

Das sind schreckliche, schreckliche Filme. Wenn wir Francis Ford Coppola, Rob Reiner und Barry Sonnenfeld ein Wahrheitsserum verabreichen würden, würden sie wahrscheinlich alle zustimmen.

50 "Renaissance Man" (Penny Marshall) In der Zeit zwischen 1988 und 1992 beschenkte Penny Marshall die Welt mit "Big", "Awakenings" und "A League of Their Own". Sie hätte diesem Trio praktisch jeden beliebigen Film folgen lassen können, da sie alle enorme kritische und kommerzielle Erfolge waren. Leider war das nächste Projekt von Marshall "Renaissance Man". Es ist eine dümmliche Komödie über einen arbeitslosen Werbefachmann (Danny DeVito), der auf einem Militärstützpunkt Kadetten unterrichtet. Sie wissen nicht viel über Shakespeare. Er weiß nicht viel über das Militär. Sie lernen voneinander in einer endlosen Reihe von Sitcom-Klischees. Ein junger Mark Wahlberg rappt über Hamlet. All das ist so schrecklich, wie man es sich nur vorstellen kann. "Als ich den Film sah, schämte ich mich für die Schauspieler, die Szenen spielen müssen, die so konstruiert und künstlich sind, dass kein mögliches Talent sie zum Leben erwecken kann", schrieb Roger Ebert. "Es ist schwer zu glauben, dass dies das Werk von Penny Marshall ist, deren Filme wie ‚Big' und ‚A League of Their Own' von einer luftigen Zuversicht erfüllt schienen."

49 "The Fountain" (Darren Aronofsky) Es ist ein wenig unfair, "The Fountain" zu verunglimpfen, da die endgültige Fassung so weit von dem abweicht, was Regisseur Darren Aronofsky im Sinn hatte, als die Arbeit an dem Film begann. Ursprünglich sollten Brad Pitt und Cate Blanchett die Hauptrollen in einem 70 Millionen Dollar teuren Film spielen. Als das Budget mit Hugh Jackman und Rachel Weisz in den Hauptrollen auf 35 Millionen Dollar gekürzt wurde, musste Aronofsky einige drastische Einschnitte vornehmen, die seine Vision stark beeinträchtigten. Aber wir können nur das beurteilen, was auf der Leinwand gelandet ist, und das ist ein Film, in dem Jackman einen spanischen Eroberer auf der Suche nach einem Elixier für das ewige Leben spielt, einen modernen Wissenschaftler, der versucht, die Gehirnerkrankung seiner Frau zu heilen, und einen Mann aus dem 26. Jahrhundert, der mit einem Baum durchs All reist. Die Kritiker waren geteilter Meinung, aber die meisten Zuschauer waren einfach nur verblüfft und gelangweilt. "Ich werde zugeben, dass der Film kein großer Erfolg ist", schrieb Roger Ebert. "Und doch glaube ich, dass wir den wahren Film nicht gesehen haben. Wenn eine 75-Millionen-Dollar-Produktion in den Umbruch geht und für 35 Millionen Dollar gedreht wird, werden Elemente eliminiert. Wenn ein Film, der drei Geschichten erzählt und Tausende von Jahren umspannt, eine Laufzeit von 96 Minuten hat, müssen Szenen herausgeschnitten worden sein. Irgendwann wird es einen Director's Cut von diesem Film geben, und das ist die Version, die ich sehen will."

48 "How Do You Know" (James L. Brooks) Reese Witherspoon und Paul Rudd spielen die Hauptrollen in Columbia Pictures' "How Do You Know", in dem auch Owen Wilson und Jack Nicholson mitspielen. James L. Brooks hat so viel Zeit beim Fernsehen verbracht und an Shows wie der Mary Tyler Moore Show, Taxi und den Simpsons mitgearbeitet, dass er nur bei sechs Filmen Regie geführt hat. Die besten von ihnen ("Terms of Endearment", "Broadcast News", "As Good As It Gets") sind Meisterwerke der Erzählkunst. Die mittelmäßigen ("I'll Do Anything", "Spanglish") offenbaren seine Grenzen als Autor und Regisseur, aber sie sind immer noch sehenswert, wenn man sie im Kabelfernsehen findet. Und dann ist da noch seine romantische Komödie "How Do You Know" von 2010. Sie hat eine wunderbare Besetzung, angeführt von Reese Witherspoon, Paul Rudd, Owen Wilson und Jack Nicholson in seiner bisher letzten Filmrolle. Witherspoon spielt eine Softballspielerin, die zwischen einem eingebildeten Baseballspieler (Wilson) und einem charmanten Geschäftsmann (Rudd) hin- und hergerissen ist. "Nichts heizt auf", schrieb Roger Ebert. "Der Film führt uns nicht, er bleibt einfach im Gleichschritt." Es ist wirklich schade, dass Nicholson seine Karriere mit dieser zutiefst vergesslichen Liebeskomödie beendete. Lange Zeit sah es so aus, als ob es auch der letzte Brooks-Film sein könnte. Aber er hat Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Ayo Edebiri, Albert Brooks, Kumail Nanjiani und Spike Fearn für einen neuen Film versammelt, den er "Ella McCay" nennt. Hoffen wir, dass er im Geiste näher an "Terms of Endearment" und "As Good As It Gets" ist als an "How Do You Know". Dieser Film hat die Liebeskomödie fast im Alleingang getötet.

47 "The Truth About Charlie" (Jonathan Demme) Die Neuverfilmung eines Filmklassikers ist immer ein sehr riskantes Unterfangen. Es besteht immer die Chance, ein Wunder wie "The Birdcage", "A Star Is Born", "True Grit" oder "Oceans 11" zu vollbringen. Aber die Chancen sind viel größer, dass man weit hinter dem Original zurückbleibt und von den Kritikern filetiert wird. "The Truth About Charlie" ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Der Krimi von Jonathan Demme aus dem Jahr 2002 ist ein Remake des Films "Charade" von 1963 mit Cary Grant und Audrey Hepburn. Im Mittelpunkt steht eine Frau, die herausfindet, dass ihr Mann tot ist, Millionen von Dollar fehlen und alle möglichen zwielichtigen Gestalten es auf sie abgesehen haben. Demme besetzte Mark Wahlberg mit der undankbaren Aufgabe, Grant zu ersetzen. (Das ist nur ein Jahr nach Wahlbergs "Planet der Affen"-Fiasko). Thandie Newton hat die Hepburn-Rolle viel besser gespielt, aber es gibt keinen Grund für diesen Film, überhaupt zu existieren. Das Original ist in jeder erdenklichen Hinsicht besser. Der Film spielte bei einem Budget von 60 Millionen Dollar magere 7,1 Millionen Dollar ein und war nach "Beloved" der zweite Flop in Folge für Demme. Aber "Beloved" war ein grandioser Misserfolg. "The Truth About Charlie" war ein ganz normaler Misserfolg. Demme setzte sich durch und drehte "The Manchurian Candidate" als seinen nächsten Film neu. Aber mit Denzel Washington und Meryl Streep - und nicht mit Marky Mark - hat er es tatsächlich geschafft.

46 "Look Who's Talking Too" (Amy Heckerling) Das Original von "Look Who's Talking" ist kein schlechter Film. Und wenn man ihn mit jedem anderen Film über ein sprechendes Baby in der Geschichte Hollywoods vergleicht, ist er im Grunde "Citizen Kane". Der dritte Film der Reihe, "Look Who's Talking Now", taucht häufig auf Listen der schlechtesten Filme aller Zeiten auf. Das ist der Film, in dem die Hunde sprechen. Aber die ursprüngliche Regisseurin von "Look Who's Talking", Amy Heckerling, hatte an diesem Film nichts zu tun. Leider hat sie 1990 bei "Look Who's Talking Too" mitgeschrieben und Regie geführt. Diese kurze Fortsetzung erschien nur ein Jahr nach dem Original und vereint Kirstie Alley, John Travolta und Bruce Willis als Stimme von Baby Mikey. Roseanne Barr ist diesmal als Stimme seiner neuen kleinen Schwester mit von der Partie. (Mikey kann zu diesem Zeitpunkt sprechen wie ein Kleinkind, aber er hat immer noch sehr erwachsene Gedanken. Wird die Stimme von Willis jemals seinen Kopf verlassen? Wurde er für immer von ihr heimgesucht? Ist er jetzt irgendwo in einer Nervenheilanstalt?) Der ursprüngliche Film handelte von einer alleinstehenden Frau, die versucht, ihren Job zu behalten und mit den Pflichten einer Mutterschaft umzugehen. Die Fortsetzung ist nichts als dummes Sitcom-Getue. Fünf Jahre später schrieb und inszenierte Hecklering "Clueless". Alles war verziehen.

45 "Bicentennial Man" (Chris Columbus) Christopher Columbus hat eine unglaubliche Fähigkeit, Komödien zu schaffen, die in unerwarteten Momenten zu Tränen rühren. Das gilt für "Mrs. Doubtfire", "Stiefmutter" und sogar für die ersten beiden "Home Alone"-Filme. (Es gibt einen Grund, warum das Original George Costanza in "Seinfeld" zu einem schluchzenden Wrack macht). Aber bei "Bicentennial Man" von 1999, in dem Robin Williams einen Roboter spielt, der über 200 Jahre alt wird, hat die Formel nicht funktioniert. Der Film basiert auf der Erzählung "The Bicentennial Man" von Isaac Asimov aus dem Jahr 1976, ist aber eine schmerzhaft rührselige Adaption, in der Williams mit der Tatsache konfrontiert wird, dass jeder, den er liebt, irgendwann sterben wird. Es ist viel über die brillanten Filme des Jahres 1999 geschrieben worden, aber niemand nennt diesen Film als Beispiel. Glücklicherweise hatte das Fiasko kaum Auswirkungen auf Columbus

44 "Basic" (John McTiernan) John McTiernan ist vielleicht nicht so bekannt wie viele andere Regisseure auf dieser Liste, aber er ist der Mann hinter "Predator", "Jagd auf Roter Oktober", "Stirb Langsam" und dem sträflich unterschätzten "Stirb Langsam mit einer Rache". Mit anderen Worten: Er hat die beiden guten "Stirb Langsam"-Filme gemacht. An den drei beschissenen war er nicht beteiligt. (Und ja, "Stirb Langsam 2" ist besser als "Stirb Langsam 4" und 5. Er ist trotzdem scheiße.) Wenn er nur das Original von "Stirb Langsam" gemacht hätte, würde er bei der Oscarverleihung einen Preis für sein Lebenswerk verdienen. Seine Karriere erlitt 1993 einen Rückschlag, als er "Last Action Hero" drehte (der gar nicht so schlecht ist, wie die Legende behauptet), und stürzte 1999 ab, als "The 13th Warrior" ein Flop wurde. Aber seinen Tiefpunkt erreichte er 2003 mit "Basic", einem Actionthriller, der das "Pulp Fiction"-Team John Travolta und Samuel J. Jackson wieder zusammenbrachte. Die verworrene Handlung dreht sich um einen DEA-Agenten, der herauszufinden versucht, warum ein Army Ranger Drill-Sergeant während einer Trainingsübung verschwunden ist. Das Ende ist ebenso dumm wie unplausibel. Kurz gesagt, es ist die am wenigsten unterhaltsame "Pulp Fiction"-Reunion, die man sich vorstellen kann. Es ist über 20 Jahre her, dass "Basic" in die Hose ging, und McTiernan hat noch keinen weiteren Film gedreht. (Das liegt vor allem an seiner Verwicklung in den Abhörskandal um Anthony Pellicano, der ihn 2013 schließlich für ein Jahr ins Gefängnis brachte. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.)

43 "Assassins" (Richard Donner) Wie uns die Filme immer wieder gezeigt haben, ist es nicht leicht, sich als Profikiller zur Ruhe zu setzen. Es gibt immer irgendeine ruchlose Kraft aus der Vergangenheit, die einen dazu zwingt, einen letzten Auftrag anzunehmen. Das ist die klischeehafte Handlung von Richard Donners Film "Assassins" aus dem Jahr 1995, mit Sylvester Stallone und Antonio Banderas in den Hauptrollen. Das war ein paar Jahre nach dem Punkt, an dem Stallones Name auf einem Filmplakat bedeutete, dass jeder Film automatisch ein Hit sein würde, und ein paar Jahre nach dem Punkt, an dem Donner in einem bemerkenswerten Tempo atemberaubende Filme wie "Die Goonies", "Scrooged", "Superman" und "Lethal Weapon 2" (der besser ist als der erste) produzierte. "Assassins" hat nichts von diesem "Lethal Weapon"-Zauber. Es ist einfach ein schwülstiger Actionfilm, der wie ein Relikt aus einer früheren Zeit wirkt. Außerdem war er eine große kommerzielle und kritische Enttäuschung, von der sich Donner nie ganz erholte, obwohl er ein paar Jahre später mit Mel Gibsons "Conspiracy Theory" mäßigen Erfolg hatte.

42 "Girl 6" (Spike Lee) Spike Lee schrieb die ersten acht Filme, bei denen er Regie führte, darunter "Do the Right Thing", "Jungle Fever", "Crooklyn" und "Malcolm X". 1996 beschloss er jedoch, ein Drehbuch der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Theaterautorin Suzan-Lori Parks für die Leinwand zu adaptieren. "

[amsb_article_list_item youtube_id=’jVLZ1LUO8fU‘ number=’41‘ text=‘Steven Soderbergh hat so ziemlich jede Art von Film gemacht, die man sich vorstellen kann. Das Einzige, was „Solaris“, „Magic Mike“, „Erin Brockovich“, „Oceans 11“, „Kafka“ und „Contagion“ gemeinsam haben, ist, dass er bei ihnen Regie geführt hat. Dass Film Noir nicht sein Ding ist, bewies er 2006, als er Joseph Kanons Spionageroman „The Good German“ für die große Leinwand adaptierte. George Clooney, Cate Blanchett und Tobey Maguire übernahmen die Hauptrollen, und Soderbergh bemühte sich nach Kräften, den Film wie einen echten Film Noir aus den vierziger Jahren aussehen zu lassen, bis hin zum Schwarzweiß-Filmmaterial und einem Plakat, das eine Hommage an „Casablanca“ darstellt, aber das Retrospiel funktionierte einfach nicht. Er verbrachte so viel Zeit mit dem Look and Feel, dass die Geschichte darunter litt. „Es gibt keinen Moment in diesem selbstbewussten, uninteressanten Film, in dem man sich nicht bewusst ist, dass man ein Experiment sieht“, schrieb Rene Rodriguez im Miami Herald, „was eine gute Lektion für Filmstudenten sein könnte, was man nicht tun sollte.“