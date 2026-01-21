Phil Collins: Das entscheidende Gesundheitsupdate

Phil Collins hat sich seit dem Ende der Genesis-Reuniontour „The Last Domino?“ Anfang 2022 weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und musste in dieser Zeit erhebliche gesundheitliche Rückschläge verkraften. Nun ist er für ein neues Interview mit der Journalistin Zoe Ball zurückgekehrt, das am 26. Januar im Podcast BBC Eras erscheinen wird.

In dem Gespräch erklärt Collins, er habe „ein paar schwierige, frustrierende Jahre“ hinter sich, ausgelöst durch fünf separate Operationen am Knie.

„Ich habe eine 24-Stunden-Pflegekraft, die darauf achtet, dass ich meine Medikamente so einnehme, wie ich es sollte“, sagt er. „Ich hatte Probleme mit meinem Knie … alles, was schiefgehen konnte, ist schiefgegangen.“

Jahre gesundheitlicher Rückschläge

In den vergangenen 15 Jahren litt Collins unter schweren Nervenschäden, die auf Verletzungen während der Genesis-Reuniontour 2007 zurückzuführen sind. Operationen zur Behebung dieser Probleme führten dazu, dass er das Gefühl in seinen Fingern verlor und weder Schlagzeug spielen noch Besteck richtig halten konnte. Zusätzlich entwickelte er eine Gangstörung, den sogenannten Fußheberausfall, wodurch er nicht mehr ohne Hilfe gehen konnte.

Bei seinen letzten Tourneen sang Collins daher im Sitzen. Während dieser belastenden Phase griff er zeitweise zur Selbstmedikation mit Alkohol. In dem neuen „BBC“-Interview berichtet er jedoch, seit zwei Jahren nüchtern zu sein. „Ich war nie betrunken, auch wenn ich ein paar Mal hingefallen bin“, sagt er. „Aber das ist einfach passiert, und irgendwann hat es mich eingeholt, und ich habe Monate im Krankenhaus verbracht.“

Neue Zuversicht und Blick nach vorn

Auf aktuellen Fotos, die zusammen mit dem Interview veröffentlicht wurden, wirkt Collins gesünder als seit Jahren. Nach den jüngsten Knieoperationen bezeichnet er sich selbst als „voll beweglich und gesund“. „Ich kann gehen“, sagt er, „wenn auch mit Unterstützung, also mit Krücken oder Ähnlichem.“

Zudem denkt Collins über eine Rückkehr ins Studio nach. „Ich würde gern ein bisschen herumprobieren und sehen, ob noch mehr Musik da ist“, erklärt er. „Man muss einfach anfangen, um herauszufinden, ob man es kann.“

Collins hat seit Testify aus dem Jahr 2002 kein Album mit neuem Originalmaterial mehr veröffentlicht. Sein letztes Studioalbum war die Motown-Coverplatte „Goin’ Back“ von 2010. Dennoch tourte er zwischen 2017 und 2019 als Solokünstler, begleitet von seinem Sohn Nic Collins am Schlagzeug. Genesis kehrten schließlich zwischen 2021 und 2022 für eine letzte gemeinsame Tour zurück.