Queen: Brian May trauert um seinen „liebsten Freund“

Brian May bei einem Auftritt in Madrid 2022

Brian May trauert um seinen Chauffeur. Auf Instagram teilte der Queen-Gitarrist am gestrigen Donnerstag (12. Oktober 2023) mit: „Dies ist einer der traurigsten Tage in meinem Leben. Gestern Abend haben wir Phil Webb durch einen Herzinfarkt verloren. Phil, mein engagierter Fahrer seit über 30 Jahren, war der liebste Freund und Beschützer meiner Familie und der freundlichste und anständigste Mensch, den ich je kennenlernen durfte. Wir sind alle am Boden zerstört und trauern zusammen mit Phils Frau und Sohn um den letzten Menschen auf Erden, der diesen viel zu frühen Tod verdient hat. Gott segne dich, lieber Phil – wir alle lieben dich. Wir sind stolz auf das Leben, das du geführt hast, und für immer dankbar für alles, was du uns gegeben hast – mehr als alle Worte je beschreiben könnten. Bri“.

Mays Follower sind ebenfalls am Boden zerstört: „So traurig… was für ein absolutes Juwel von einem Mann… immer in Topform… und urkomisch obendrein… er hat mich vor all den Jahren so herzlich empfangen.

R.I.P. Phil…mein Beileid auch an seine Familie. ❤️Xx“, schreibt einer. Musiker Rufus Taylor: „Was??!! Ich habe erst vor ein paar Tagen mit ihm gesprochen! Das ist eine furchtbare Nachricht“.

Ein anderer May-Fan: „Ich bin so traurig, das zu hören. Phil war so ein toller Mensch, freundlich und lustig. Er war wunderbar. Es tut mir so, so leid 💔. Ich will es nicht glauben. Phil, der mich immer meinen kleinen Freund nannte, mich beschützte und mich immer zu dir führte… Ruhe in Frieden mein lieber Phil. Ich werde dich sehr vermissen ❤️“

Auch andere kannten den May-Intimus: „Es ist ein trauriger Tag, liebe Bri, ich habe es vor 1 Stunde erfahren… Es tut mir so leid, was passiert ist und für den Verlust. Ich hatte das Privileg, Phil zu kennen, immer mit seinem besonderen Humor, seinem großen Herzen und seiner Freundlichkeit, ein großartiger Mann, eine großartige Person… ein ausgezeichneter Mensch. Wir waren in Kontakt und er brachte mich immer mit Witzen zum Lachen…

Ich sende dir meine größte Umarmung Bri, für dich, für Anita gerade jetzt, viel Licht, viel Kraft. Mein Respekt und Beileid an die Familie und Freunde. ❤️ lieber Phil ✨“

Am Abend trat May mit seinen Queen-Kollegen im Madison Square Garden auf, tief gezeichnet vom Verlust des Freundes: „Irgendwie sagt dieses Bild alles …. Danke, liebe New Yorker. Danke Madison Square Garden. Danke @sarah_rugg für dieses Bild. Und …. der Rest ist zu diesem Zeitpunkt des Abends jenseits meines Verständnisses. Gute Nacht an alle – und danke für all die freundlichen Nachrichten – wir sind heute Abend eine verwundete Familie. Aber der einzige Weg ist vorwärts … mit Liebe – Bri“

