Queen: Paul Rodgers sagt, Adam Lambert sei der „perfekte“ Sänger für Queen

In einem aktuellen Interview drückt Bad-Company-Mitglied Paul Rodgers seine Meinung zu Adam Lambert als Sänger von Queen aus. Laut dem Musiker sei Lambert der „perfekte“ Frontmann für die ikonische Rockband. „Ich denke, er ist perfekt“, so Rodgers gegenüber „BBC Radio Scotland“. „Ich habe [Queen] nicht wirklich verfolgt, seit ich sie verlassen habe, aber von dem, was ich gesehen habe, ist er großartig.“

Er selbst sang zwischen 2004 und 2009 live und im Studio für Queen. 2008 leistete der Sänger seinen Beitrag zu dem Studioalbum „The Cosmos Rocks“. Auch Mitschnitte der Auftritte von 2005 und 2009 wurden während seiner Zeit mit der Band veröffentlicht. Rodgers verließ Queen 2009 und wurde 2011 durch Adam Lambert ersetzt.

Lambert ist derzeit mit Queen auf der „Rhapsody“-Tour, welche am vergangenen Mittwoch (4. Oktober) in Baltimore begann. Gemeinsam mit Brian May und Roger Taylor spielen sie die größten Hits der Rockband, darunter „I Want To Break Free“, „Killer Queen“ und „Bohemian Rhapsody“.