Queen: Brian May war Teil des Teams, das die ersten Asteroiden-Proben zur Erde holte

Brian May bei einem Auftritt in Madrid 2022

Am Sonntag (24. September) landete eine Kapsel mit den ersten Proben von der Oberfläche eines Asteroiden auf der Erde. Die NASA-Mission um die Sonde OSIRIS-REx begann bereits vor sieben Jahren und hat nun den ersten Teil ihres Auftrags beendet. Mit im Team der Mission: Queen-Gitarrist Brian May.

Brian May ist studierter Astrophysiker und war als solcher maßgeblich am Erfolg der OSIRIS-REx-Raumsonde beteiligt. Mit den Daten, die die Sonde an die Erde übertrug, kreierte May stetoskopische Bilder, die dem Team um Missionsführer Dante Lauretta ermöglichten, einen sicheren Ort für die Landung und Entnahme der Probe von der Oberfläche des erdnahen Asteroiden Bennu zu identifizieren.

May konnte nicht persönlich zur Bergung der Probe anwesend sein, meldete sich jedoch via eines Video-Clips, der übers TV ausgestrahlt wurde. „Hallo NASA-Leute, Weltraumfans, Asteroiden-Liebhaber“, öffnet der Gitarrist in seiner Video-Ansprache. „Hier ist Brian May von Queen, wie Sie wahrscheinlich wissen, aber auch sehr stolz darauf, ein Teammitglied von OSIRIS-REx zu sein.“

„Ich probe gerade für eine Queen-Tournee, aber mein Herz bleibt bei euch, während diese wertvolle Probe geborgen wird“, sagt er weiter. „Herzlichen Glückwunsch zum Tag der Probenrückkehr und Glückwünsche an alle, die so unglaublich hart an dieser Mission arbeiten, insbesondere an meinen lieben Freund Dante.“

Nachdem OSIRIS-REx seine Aufgabe auf dem Asteroiden Bennu erfolgreich beendete, ist die Sonde nun auf Kurs, um den Asteroiden Apophis zu erkunden.