„Fleabag“-Star ergattert Hauptrolle in „Indiana Jones 5“

Die wichtigsten Filme von 1981, Teil eins

In Teil eins der großen 1981er-Retrospektive besprechen Sassan Niasseri und Arne Willander folgende Filme: Jäger des verlorenen Schatzes Excalibur Die Klapperschlange Der weiße Killer Die Stunde der Sieger Der Drachentöter Kampf der Titanen Reds Die Sensationsreporterin Fort Apache Flucht oder Sieg Hinweis: „An American Werewolf in London“ wurde schon in einer Einzelfolge besprochen, und der James-Bond-Film „In tödlicher Mission“ kommt demnächst in unserem Bond-Special. Kinojahr 1981 – Teil eins: https://freiwillige-filmkontrolle.podigee.io/78-1981-teil-eins FFK-Weiterhören: Wonder Woman 1984 Die Musik David Bowies Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (1): Neuerzählung eines Klassikers Bond 2: Liebesgrüße aus Moskau The Stand Bond-Ranking: Dr. No 1980: Shining, Cruising,…