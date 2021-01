Jimmy Page erinnert sich, wie Shirley Bassey vor ihm zusammenbrach und daran, wie ihm Pete Townshend von The Who die Show stahl.

Bevor Jimmy Page mit Led Zeppelin durchstartete, war er als Session-Musiker in London aktiv. Die Erfahrungen, die er währenddessen mit diversen hochkarätigen Bands sammelte, verhalfen ihm später auch zum Erfolg mit Led Zeppelin. „Es gab einen Plan“, so Page „Ich nutzte das quasi als Ausbildung, nicht nur um mich als Gitarrist zu verbessern, sondern auch um zu lernen, wie diese Dinge professionell gemacht werden.“ Beim Zurückdenken an die Zeit erinnert sich Page aber auch an die Aufnahme des James-Bond-Titelsongs „Goldfinger“ mit Shirley Bassey. So teilten die beiden Musiker einen ganz besonderen, dramatischen Moment. Als Shirley Bassey in den Abbey Road…