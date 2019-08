Foto: Pink Floyd Records. All rights reserved.

Box-Set „The Later Years“ von Pick Floyd ausgepackt

Pink Floyd Records veröffentlichen mit „Pink Floyd The Later Years“ eine umfangreiche Sammlung mit unveröffentlichtem Material seit 1987. Das Set (5 CDs, 6 Blu-rays, 5 DVDs) erscheint am 29. November 2019.

Seit Ende der 80er haben David Gilmour, Nick Mason und Richard Wright weltweit über 40 Millionen Tonträger verkauft und es entstanden die drei Studioalben: „A Momentary Lapse Of Reason“, „The Division Bell“ und „The Endless River“ sowie die zwei Live-Alben „Delicate Sound Of Thunder“ und „Pulse“.

Die 16-Disc-Sammlung „The Later Years“ (zur Zeit für 499 Euro angeboten) enthält:

A Momentary Lapse Of Reason“ upgedated und remixt von David Gilmour und Andy Jackson

Über sechs Stunden bisher ungehörtes Soundmaterial und über sieben Stunden bisher ungezeigte Audiovisuals aus den Alben „A Momentary Lapse of Reason”, „The Division Bell“ und „The Endless River“

Vollständiges, bisher unveröffentlichte Aufnahmen und remasterte Bilder vom Konzert in Venedig im jahr 1989 und dem legendären Knebworth-Konzert von 1990. Diese Filme wurden seit Jahrzehnten nicht gezeigt!

Unveröffentlichte Bilder von den Proben zu „Pulse“ und dem Film zu „The Endless River“ in voller Länge

Die letzte Pink-Floyd-Live-Performance mit David Gilmour, Nick Mason und Richard Wright beim Syd-Barrett-Tribute-Concert 2007 – zum allerersten Mal veröffentlicht, auf Blu-ray, DVD und 7” Vinyl

Neue 5.1-Mixe, auch mit den ersten Blu-ray-Releases und einer einzigartigen 7“- Single

Memorabilien, darunter replizierte Tourprogramme, ein Textbuch und ein 60- seitiger Fotoband

Es wird auch eine 2-LP/1-CD „Highlights“-Edition geben. Sie erscheint im Klappcover (sowohl für die CD als auch die beiden LPs) und enthält jeweils ein 24-seitiges Booklet mit seltenen oder vorher nie veröffentlichten Fotos.