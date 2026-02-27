Pink: Klartext zu Trennungsgerüchten von Carey Hart

Pink, dreifache Grammy-Gewinnerin und eine der markantesten Stimmen des 21. Jahrhunderts, hat der Presse eine ganze Liste an Themen anzubieten – die alle nichts mit ihrem Beziehungsstatus zu tun haben.

Am Donnerstag, dem 26. Februar, meldete sich die Singer-Songwriterin auf Instagram zu Wort und widersprach Gerüchten, sie habe sich von ihrem Ehemann, dem ehemaligen Motocross-Fahrer Carey Hart, getrennt. „Ich wurde gerade darüber informiert, dass ich von meinem Mann getrennt bin“, sagte Pink. „Ich wusste das gar nicht. Danke, People magazine, danke, Us Weekly. Danke, dass ihr mich informiert habt. Ich frage mich, ob ihr das vielleicht auch unseren Kindern mitteilen möchtet. Meine 14-Jährige und mein 9-Jähriger wissen das nämlich auch noch nicht.“

Als Alternative zum Rummel um ihr Privatleben verwies Pink auf drängendere Themen: „Oder wollt ihr über echte News reden? Wollt ihr über die Epstein-Akten reden? Über systemischen Rassismus oder Frauenfeindlichkeit im Sport, oder darüber, wie großartig sich die Frauen-Eishockey-Mannschaft geschlagen hat, oder darüber, dass acht der zwölf Medaillen, die die USA bei den diesjährigen Olympischen Spielen gewonnen haben, von Frauen errungen wurden?“

Rock and Roll Hall of Fame

Pink, die für die Klasse 2026 der Rock and Roll Hall of Fame nominiert wurde, schlug außerdem vor: „Oder wollt ihr vielleicht darüber reden, dass ich im ersten Jahr meiner Berechtigung für die gottverdammte Rock and Roll Hall of Fame nominiert wurde?“ Sie fuhr fort: „Wollt ihr über meine Erfolge reden? Oder wollt ihr nur über meinen angeblichen Untergang reden?“ Nachdem sie die Trennungsgerüchte als „Fake News“ abgetan hatte, fügte sie hinzu: „Trash-News, ihr könnt es besser.“

Die Sängerin wurde gemeinsam mit Phil Collins, Lauryn Hill, Mariah Carey, Oasis, den Black Crowes, Jeff Buckley, Melissa Etheridge, Billy Idol, INXS, Iron Maiden, Joy Division/New Order, New Edition, Sade, Shakira, Luther Vandross und dem Wu-Tang Clan nominiert. Die Aufnahme wird im April bekanntgegeben, die jährliche Zeremonie findet im Herbst statt.

Pink hatte die Nachricht einen Tag zuvor gefeiert und auf Social Media geschrieben: „Diese Nominierung gehört nicht mir; sie gehört uns allen. Sie gehört jedem, der sich je wie ein Außenseiter oder Underdog gefühlt hat und in dieser Musik etwas gefunden hat, das ihn weniger allein fühlen ließ.“