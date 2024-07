Mit ihrer „Summer Carnival“-Tour 2024 macht US-Star Pink auch Halt in Deutschland – den Abschluss der drei Konzerte bildet Mönchengladbach am 21. Juli. Die Sängerin gastiert im Borussia-Park, dem Stadion des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Dass dort Konzerte stattfinden ist äußerst selten. Pink stellt sich in eine Riege mit Bruce Springsteen (2013) und Herbert Grönemeyer (2008).

Wir haben alle Infos über Tickets, Anfahrt, Support, Setlist und Wetter:

Tickets

„Get The Party Started“ auch spontan. Für das Konzert gibt es noch Resttickets. Sowohl Stehplätze ab einem Preis von 224,50 Euro als auch Sitzplätze ab 179,50 Euro sind noch zu haben. VIP-Tickets können zudem für 390 Euro über den Ticket-Onlineshop von Borussia gekauft werden.

Anfahrt und Parken

Die Adresse des Stadions lautet:

Hennes Weisweiler Allee 1

41179 Mönchengladbach

Für die Anfahrt mit dem Pkw sollte aber diese Adresse genutzt werden:

Am Nordpark 400

41068 Mönchengladbach

Das Konzert beginnt um 18.45 Uhr. Der Konzert-Veranstalter empfiehlt, aufgrund des hohen Personenaufkommens, eine frühzeitige Anreise mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Diesen (VRR-Verkehrsmittel (2. Klasse)) kann man mit den Eintrittskarten kostenfrei nutzen.

Mit der Buslinie 17 gelangen alle Zuschauer zu den Haltestellen „Am Borussiapark“ und „Nordpark Busbahnhof“, die in fußläufiger Entfernung zum Stadion liegen. Ab 16:00 Uhr fahren vom Hauptbahnhof Rheydt und vom Hauptbahnhof Mönchengladbach Shuttlebusse zum Stadion. Nach Ende des Konzerts werden die Fahrzeuge die Besucher bis 1,5 Stunden nach Veranstaltungsende zu den Ausgangspunkten Mönchengladbach und Rheydt zurückbringen.

Support

Als Unterstützung reist Pink gleich mit drei Support-Acts an. Die 19-jährige Gayle, TikTok Nutzer:innen haben bestimmt schon von ihr gehört, sowie der DJ und Produzent KidCutUp beginnen um 18.45 Uhr. Die irische Band The Script spielt ab 19.35 Uhr. Mit Pink ist gegen 20.50 Uhr zu rechnen.

Setlist

Der Auftritt in Mönchengladbach ist der letzte von Pinks Deutschlandterminen. Folgende Songs spielte Pink bei vorigen Shows:

1. Get The Party Started

2. Raise Your Glass

3. Who Knew

4. Just Like A Pill

5. What About Us

6. Turbulence

7. Überraschungssong*

8. Make You Feel My Love (Cover von Bob Dylan)

9. Just Give Me A Reason

10. F**kin’ Perfect

11. Just Like Fire / Heartbreaker

12. Please Don’t Leave Me

13. Don’t Let Me Get Me

14. When I Get There

15. I Am Here

16. What’s Up? (Cover von 4 Non Blondes)

17. Try

18. Trustfall

19. Blow Me (One Last Kiss)

20. Never Gonna Not Dance Again

21. So What

*An dieser Stelle im Set spielte Pink bereits Songs wie „Circle Game“, „True Love“, „But We Lost It“ oder „Whataya Want From Me“.

Wetter

Das Wetter in Mönchengladbach schreit: Sommer 2024! Den Tag über soll es mit 25 Grad relativ warm und trocken werden. Die Regenwahrscheinlichkeit am Abend liegt allerdings bei 100 Prozent.