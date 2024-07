Fortsetzungen sind fast so alt wie Hollywood selbst. Noch bevor der Tonfilm 1927 auf den Markt kam, produzierten die Studios Nachfolgefilme wie „The Fall of a Nation“ und „Don Q, Son of Zorro“. Dieser Trend setzte sich im Goldenen Zeitalter Hollywoods mit „The Bride of Frankenstein“, „Dracula’s Daughter“, „The Thin Man Goes Home“, „Mr. Belvedere Rings the Bell, Jolson Sings Again“ und „Father’s Little Dividend“ fort . Die Blockbuster der siebziger und achtziger Jahre wie „Star Wars“, „Der Exorzist“, „Halloween“, „Ghostbusters“, „Batman“ und „Raiders of the Lost Ark“ begründeten Filmfranchises, die bis heute andauern.

Es ist leicht zu verstehen, warum risikoscheue Studios so begierig darauf sind, für Fortsetzungen grünes Licht zu geben. Wenn eine Formel schon einmal funktioniert hat, warum nicht einfach noch einmal versuchen? Außerdem ist es viel einfacher, eine bekannte Geschichte zu vermarkten als etwas Neues einzuführen. Das Problem ist nur, dass nur sehr wenige Fortsetzungen in der Geschichte Hollywoods dem Original gerecht werden konnten. Und für jeden „Star Wars: Das Imperium schlägt zurück“ und„ Terminator 2: Tag der Abrechnung“, die ihre Existenz wirklich rechtfertigen, gibt es etwa 300 Filme wie „Weekend at Bernie’s II“ und „Son of the Mask“, die es, um es freundlich auszudrücken, nicht tun.

Eine Liste der schlechtesten Fortsetzungen in der Geschichte ließe sich fast endlos fortsetzen, und sie wäre auch zu einfach. Kaum jemand schaltete „Crocodile Dundee“ in Los Angeles oder „American Pie Presents: The Naked Mile“ an und erwartete ein großes Meisterwerk. Bei der Zusammenstellung unserer Liste der schlechtesten Filmfortsetzungen haben wir uns daher auf Filme beschränkt, die zum damaligen Zeitpunkt den Eindruck erweckten, dass sie sich tatsächlich lohnen könnten. Wir geben zu, dass das sehr subjektiv ist. Und man kann uns leicht vorwerfen, dass wir von den neueren „Stirb Langsam“- oder „Terminator-Filmen“ etwas Anständiges erwartet haben, aber irgendwie haben sie es jedes Mal geschafft, unsere Hoffnungen zumindest ein wenig zu wecken. (Wenn sie Terminator 37 machen würden, würden wir immer noch hoffnungsvoll reingehen. Wir sind Narren.)

Begleiten Sie uns auf dieser traurigen Reise durch die Geschichte Hollywoods, in der Michael Meyers nie wirklich tot ist, John McClane sich von einem normalen Polizisten in eine unsterbliche Killermaschine verwandelt, die ungeraden Star Trek-Filme immer schlecht sind und wir vergeblich auf den Tag warten, an dem eine „Jurassic Park“-Fortsetzung auch nur halbwegs sehenswert ist.

Das sind die 50 enttäuschendsten Film-Fortsetzungen aller Zeiten

50 „Terminator 3: Rise of the Machines" (2003) „Terminator 3: Rise of the Machines" hatte schon vor Beginn der Dreharbeiten viele Herausforderungen zu bewältigen. Die ersten beiden Terminator-Filme waren das Werk von James Cameron, der sie schrieb, Regie führte und jedes Detail der Produktion überwachte. Cameron, ein Genie mit einer nahezu makellosen Filmografie, war an der dritten Fortsetzung nicht beteiligt. Außerdem fehlten Linda Hamilton und Edward Furlong, die ihre Rollen als Sarah und John Connor erneut spielen sollten. Das einzige, was aus den vorherigen Filmen übernommen wurde (abgesehen von einem Cameo-Auftritt von Earl Boen als Dr. Peter Silberman), war Arnold Schwarzenegger als Terminator. Wie wir aus Filmen wie „Batman & Robin", „End of Days", „The 6th Day" und vielen anderen Flops gelernt haben, ist Schwarzenegger allein keine Garantie für einen großartigen Film. Und dies ist alles andere als ein großartiger Film. Es ist eine Neuauflage von „T2", in der ein weiterer fortschrittlicher Terminator, gespielt von Kristanna Loken, in die Zeit zurückgeschickt wird, und John Connor (jetzt Nick Stahl) einen Weg finden muss, mit Hilfe eines weiteren T-850 Terminators, gespielt von Schwarzenegger, zu überleben. Es gibt fast keine Szene, an die man sich erinnern könnte, bis zum Ende, wenn ein Atomkrieg beginnt und John Connor sein Schicksal erfüllt, indem er das Kommando übernimmt. Es ist ein wirklich erschreckender Moment, aber er kann die fast zwei Stunden, die ihm vorausgehen, nicht wieder wettmachen. Fairerweise muss man sagen, dass „T2" durch nichts zu toppen ist. Es ist eine der großartigsten Fortsetzungen in der Geschichte Hollywoods, die nur von „Der Pate II" übertroffen wird, aber „Terminator 3: Rise of the Machines" kommt nicht einmal in die Nähe davon.

49 „Staying Alive" (1983) Die Tanzsequenzen in „Saturday Night Fever" von 1977 gehören zu den kultigsten Bildern der Filmgeschichte. Aber sie sind nur ein paar flüchtige Minuten in einem ansonsten düsteren Film über einen Teenager aus Brooklyn (gespielt von John Travolta), der verzweifelt versucht, sein Leben zu verbessern. Gene Siskel hielt ihn für den besten Film in der Geschichte Hollywoods. Wenn wir Travoltas Figur des Tony Manero in „Staying Alive" von 1983 wiedersehen, ist er ein Kellner, der vom Broadway-Star träumt. Sylvester Stallone führte Regie und lud seinen Bruder Frank ein, Songs für den Soundtrack beizusteuern. Und bei allem Respekt für Frank Stallone, seine Arbeit kann sich nicht gerade mit der der Bee Gees messen. (Die Bee Gees haben selbst einige zutiefst unrühmliche Songs auf dem Soundtrack.) Aber schlechte Musik ist bei weitem nicht das größte Problem von „Staying Alive". Die Geschichte hat einfach kein Herz, und Manero findet sich in einem miserablen Broadway-Musical wieder, das wie ein Fiebertraum von Flock of Seagulls wirkt. „Staying Alive ist eine Fortsetzung, die nichts von dem versteht, was ihren Vorgänger so erfolgreich gemacht hat", schrieb Janet Maslin in der New York Times. „Der erste Film war witzig und rührend, angetrieben von einer phänomenal erfolgreichen Filmmusik. Dieser Film ist unbeholfen, gemein und erstaunlich unmusikalisch.

48 „Jurassic Park: The Lost World" (1997) Mit der großen Ausnahme der Indiana Jones-Filme hat Steven Spielberg in seiner langen Karriere den Verlockungen von Fortsetzungen weitgehend widerstanden. Er hätte mit den Nachfolgefilmen von „E.T." und „Close Encounters of the Third Kind" ein Vermögen machen können, aber er wusste, dass sie den Originalen nie das Wasser reichen würden und dass er seine Zeit besser mit neuen Projekten verbringen würde. Doch „Jurassic Park" von 1993 war ein solcher Megahit, dass er wider besseres Wissen zustimmte, bei „The Lost World: Jurassic Park" von 1997 Regie zu führen. Dabei handelt es sich um die Verfilmung eines Romans, den Michael Crichton 1995 widerwillig verfasst hatte, damit es diesen Film geben konnte. Es geht um eine andere Insel, auf der die Jurassic Park-Dinosaurier gezüchtet wurden. Jeff Goldblum begibt sich zusammen mit Julianne Moore und Vince Vaughn dorthin. Die Dinosaurier greifen an. Menschen sterben. Am Ende wird ein T. rex in San Diego freigelassen. Das Ganze wirkt sehr eintönig, und es fehlt jeglicher Sinn für das Wunder des Originals. Der Film hat eine Menge Geld eingebracht, und man ist gerade dabei, einen siebten „Jurassic Park"-Film zu drehen, aber nur der erste ist ein wirklich guter Film. Die Fortsetzungen sind alle mehr oder weniger schrecklich.

47 „Bad Santa 2" (2016) Wenn Komödienfortsetzungen wirklich funktionieren, was äußerst selten ist, kommen sie innerhalb von ein paar Jahren nach dem Original heraus und werden vom selben Kreativteam zusammengestellt. „Bill & Ted's Bogus Journey" und „Addams Family Values" sind hier der Goldstandard. Sie kamen innerhalb von zwei Jahren nach ihren Vorgängern in die Kinos, und die wichtigsten Akteure hinter den Kulissen (Chris Matheson und Ed Solomon für „Bill & Ted", Barry Sonnenfeld für „Addams Family") waren wieder dabei. „Bad Santa 2" kam 13 Jahre nach „Bad Santa" heraus, ohne die Hilfe des ursprünglichen Regisseurs Terry Zwigoff oder der Autoren Glenn Ficarra und John Requa. Dafür hatten sie den Bad Santa selbst, Billy Bob Thornton, zusammen mit Tony Cox als seinem hinterhältigen Partner und sogar den ehemaligen Kinderdarsteller Brett Kelly, der seine Rolle des vom Weihnachtsmann besessenen Thurman Merman wieder aufnahm. Die alte Bande kommt wieder zusammen, um einen weiteren Weihnachtsraub zu begehen, aber die schmutzigen Witze kommen in diesem Film einfach nicht an. Die ganze Angelegenheit hat etwas von einem „Durch-die-Gefühle-gehen", schrieb David Fear vom Rolling Stone. „Das Original glaubte mit jedem Gramm seines verhärteten, pechschwarzen Herzens an seinen durchnässten Jedermann-Scheiß - ironischerweise machte seine Abscheulichkeit ihn umso humanistischer (und urkomischer). Die Fortsetzung ist näher an der Kohle der Narren: Man kann die dünne Patina der gemalten Dunkelheit mit einer Brise wegblasen und findet darunter nichts mehr.

46 „Teen Wolf Too" (1987) Um es ganz klar zu sagen: Das Original von „Teen Wolf" ist alles andere als ein großartiger Film. Aber Michael J. Fox hatte mehr als genug Charme aus der Zeit von „Back to the Future", um die Rolle des zum Werwolf gewordenen Strebers, der zum Highschool-Basketballstar und unwahrscheinlichen Frauenheld wird, zu spielen. Leider ist Fox in der Fortsetzung nirgends zu sehen. Jason Bateman spielt darin den Cousin seiner Figur. Er geht aufs College, entdeckt, dass er auch ein Werwolf ist, und nutzt seine Kräfte, um Boxkämpfe zu gewinnen. „College-Boxer verwandelt sich in einen Werwolf" hätte weltweit für Schlagzeilen sorgen sollen, aber in diesem grauenhaften Film ist es kaum mehr als eine regionale Kuriosität. „Das Tempo ist nahezu kataleptisch, und der beabsichtigte komische Höhepunkt des Films ist ein Froschkampf im Biologielabor", schrieb Michael Wilmington in der Los Angeles Times. „Ist das nicht genau das, was man unbedingt sehen und hören will? Schlechte Dialoge, ein schleppendes Tempo, furchtbare Witze über Werwölfe und lachende Schauspieler, die unhöflich mit einer Menge kleiner Frösche um sich werfen?

45 „Men in Black: International" (2019) Wenn irgendein Filmfranchise dazu geeignet war, ein filmisches Universum zu schaffen, dann „Men in Black". Es gibt buchstäblich eine ganze Galaxie voller verrückter Aliens zu erforschen und eine kleine Armee von Men in Black, die auf der Erde verteilt ist, um sie zu bekämpfen. Wenn Sony mit diesem geistigen Eigentum richtig umgehen würde, könnten wir 10 Staffeln einer „Men in Black"-Kabelserie, acht Staffeln einer Zeichentrickserie und irgendwo um den Spinoff-Film 12 oder 13 herum sein. Der erste Versuch, über die Will Smith/Tommy Lee Jones-Filmtrilogie hinauszugehen, war jedoch der 2019 erscheinende Film „Men in Black: International", mit Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson, Liam Neeson und Kumail Nanjiani in den Hauptrollen. Er dreht sich um ein Londoner „Men in Black"-Büro und die Suche nach einer mächtigen Waffe, die irgendwo auf dem Planeten versteckt ist. Der Film hat gerade genug eingespielt, um die Gewinnzone zu erreichen, aber nicht annähernd genug, um einen weiteren Film dieser Art zu rechtfertigen. „Es ist 17 Jahre her, dass Men in Black ein Renner war, und die Zeit dazwischen hat nicht dazu beigetragen, das Interesse daran wiederzubeleben", schrieb Filmkritiker James Berardinelli. „Wer auch immer diese halbherzige Wiederauferstehung angeführt hat, sollte mit einem goldenen Fallschirm ausgestattet werden. Diejenigen, die sich gerne an die Men in Black-Filme erinnern, sollten bei ihren Erinnerungen bleiben. Dieser neueste Teil wird sie eher verschlechtern als verbessern.

44 „Airplane 2: The Sequel" (1982) Wenn es um Fortsetzungen von Komödien geht, können die meisten Filmemacher der Versuchung nicht widerstehen, einfach die exakte Struktur des Originalfilms mit all seinen charakteristischen Gags zu wiederholen. Aus diesem Grund entschied sich das geniale Trio David Zucker, Jim Abrahams und Jerry Zucker gegen eine Fortsetzung von „Airplane!" und widmete sich lieber der Entwicklung der Fernsehserie „Police Squad!". Diese Serie - aus der schließlich die Filmreihe „The Naked Gun" hervorging - ist auch der Grund, warum Leslie Nielsen nicht in „Airplane 2: The Sequel" zu sehen ist. Es gab zwar ein Wiedersehen mit Robert Hays, Julie Hagerty und Lloyd Bridges, aber Drehbuchautor und Regisseur Ken Finkleman hat einfach nicht das gleiche komödiantische Gespür wie Zucker-Abrahams-Zucker. (Sein letzter Film war „Grease 2". Muss man mehr sagen?) Er schrieb ein Drehbuch über eine Mondfähre, die zum Mond fliegt, aber im Grunde ist es nur ein Remake von „Airplane!" ohne 500 Lacher. Das einzig Gute an dem ganzen Fiasko ist, dass „The Naked Gun" existiert, weil Zucker-Abrahams-Zucker klug genug waren, diesen Film zu vermeiden. Sie werden keine der „The Naked Gun"-Fortsetzungen auf dieser Liste finden. Im Gegensatz zu „Airplane 2: The Sequel", sind beide extrem lustig.

43 „Lethal Weapon 4" (1998) Wenn wir eine Liste der besten Fortsetzungen in der Geschichte Hollywoods erstellen würden, stünde „Lethal Weapon 2" ganz oben auf der Liste. Der dritte Teil war zwar etwas enttäuschend, aber die Serie wurde erst mit dem vierten Teil von 1998 richtig schlecht. Zu diesem Zeitpunkt waren Joe Pesci und Rene Russo zusammen mit den Serienstars Mel Gibson und Danny Glover Teil der „Lethal Weapon"-Familie. Chris Rock und Jet Li kamen für das vierte Kapitel an Bord und brachten so viele große Namen mit, dass sie kaum auf das Poster passten. In diesem Teil kämpfen Riggs und Murtaugh gegen einen asiatischen Fälscher/Sklavenhändler. Glover ist „schon zu alt für diesen Scheiß", wenn man bedenkt, dass seine Figur schon ein Jahrzehnt früher aus dem Polizeidienst ausscheiden wollte, und man hat das Gefühl, dass jeder nur noch die Bewegungen durchführt und zählt, wie viel Geld er pro Sekunde verdient. Das Drehbuch war noch lange nicht fertig, als die Dreharbeiten begannen, und das merkt man in fast jeder Einstellung. „Ich hatte das Gefühl, dass Lethal Weapon 4 aus Outtakes (aus den vorherigen Filmen) besteht", schrieb der Kritiker Roger Ebert, „Material, das sie vorher nicht verwendet haben, zusammengefügt zu einem Film, der in seinem Herzen nicht wirklich glaubt, dass er notwendig ist.

42 „Iron Man 2" (2010) Der erste „Iron Man"-Film hat Hollywood für immer verändert. Er markierte den Beginn des Marvel Cinematic Universe, den Beginn einer breiteren Superhelden-Fixierung, die die Branche bis heute in Atem hält, und einen neuen