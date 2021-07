Pink will Strafe für norwegische Beach-Handballerinnen übernehmen

Hoffentlich wird es - anders als im Juni 2017 vor 70.000 Zuhörern auf dem Messegelände - ein Auftritt ohne Blitz, Donner und Starkregen.

Am 15. Juli 2022 werden Guns N'Roses abermals in Hannover spielen. Ein Konzert in der HDI-Arena wurde am Montag (14. Juni) offiziell bestätigt. Die Tickets werden natürlich begehrt sein! Bereits am Dienstag (15. Juni) startet der Fanclub-Presale. Der reguläre Vorverkauf beginnt am Freitag (18. Juni) um 10 Uhr. Karten gibt es HIER. Guns N'Roses in Hannover – da war doch was… 1992 waren Guns N'Roses zum ersten Mal in der niedersächsischen Landeshauptstadt aufgetreten (damals im Vorprogramm: Soundgarden und Faith No More!). Zuletzt sah man die Band dort im Juni 2017. Dieser Gig stand allerdings unter keinem guten Stern: Wegen eines…