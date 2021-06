MeToo: Maria Schrader verfilmt Aufdeckung des Weinstein-Skandals

Interviews, ein Quiz und eine Modenschau: Der neue Trailer zu „Friends: The Reunion“ liefert erste Einblicke in den Ablauf des Specials.

Es rückt näher und näher: Nach jahrelangen Spekulationen, Gerüchten und der offiziellen Verkündung vor über einem Jahr wird am 27. Mai 2021 endlich die langersehnte „Friends“-Reunion veröffentlicht. Das einmalige Special der Kult-Sitcom „Friends: The Reunion“ wird auf dem Streamingdienst HBO Max ausgestrahlt und bringt die Hauptdarsteller:innen Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer ein weiteres Mal an den Originalschauplatz Stage 24 auf dem Gelände von Warner Bros. zurück, um über die Entstehungsgeschichte und Hintergründe der Serie zu sprechen. Nun wurde am Mittwoch (19. Mai 2021) ein erster offizieller Trailer zu dem Event veröffentlicht, der…