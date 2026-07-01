Wilcos Solid Sound Festival 2026 war ihre bisher ausgelassenste Feier

Was macht das Solid Sound zu einem so perfekten Wochenende für Wilco-Fans? Jeden zweiten Sommer bringt das Signature-Event der Band Tausende Menschen in die sanft gewellte Landschaft Westmassachusetts, drei Tage Musik, Zusammenhalt und kreative Vielfalt auf dem Gelände des Mass MoCA – einem ehemaligen Fabrikgelände, das heute als Museum für zeitgenössische Kunst dient. Andere Festivals haben größere Stars und aufregendere Szenen, aber wer diese Band liebt, findet nirgendwo etwas Vergleichbares.

Jedes Solid Sound seit dem ersten 2010 war vollgepackt mit einzigartigen Performances, die man sonst nirgends sieht, seltenen Begegnungen, die einen froh machen, dabei gewesen zu sein, und tiefen Verweisen auf die Bandgeschichte für die Eingeweihten. Nur wenige Acts könnten oder würden so etwas veranstalten – ein Musikfestival, das sich weniger wie ein Tourtermin oder ein Geschäftsprojekt anfühlt und mehr wie ein großzügiges Geschenk an die Fans. Und das diesjährige Solid Sound war womöglich das beste bisher, wie Jeff Tweedy selbst von der Bühne aus anmerkte – während einer der drei außerordentlich freudvollen Headline-Performances, die er am 26., 27. und 28. Juni anführte.

Das Format des Solid Sound ist seit Jahren gleich geblieben, ein verlässlicher Rahmen, den Tweedy und seine Bandkollegen, Freunde und Familie mit unerschöpflicher Abwechslung füllen. Der erste Abend ist einem Wilco-Konzert mit besonderem Motto gewidmet. In vergangenen Jahren umfasste das vollständige Albumperformances – darunter einmal die Premiere eines kompletten neuen Albums –, ein reines Coversset und ein Set ausschließlich mit Raritäten, unter anderem. Diesmal nutzten sie die Gelegenheit, „Mermaid Avenue“ wieder aufleben zu lassen: das Projekt, das sie Mitte der Neunziger mit dem großartigen britischen Singer-Songwriter Billy Bragg begonnen hatten, bei dem sie neue Songs auf Basis unveröffentlichter Texte des verstorbenen Woody Guthrie schrieben und aufnahmen. Aus dieser Zusammenarbeit entstanden fast 50 Songs, darunter eine Handvoll, die bis heute zu den Höhepunkten der Bandsets gehören. Doch ein vollständiges „Mermaid Avenue“-Konzert hatte Wilco noch nie gespielt – erst recht nicht mit Bragg als zweitem Frontmann auf der Bühne.

Vom Eröffnungschor von „Airline to Heaven“ an – „Them’s got ears, let ‚em hear / Them’s got eyes, let ‚em see“ – hatte der Abend etwas zwischen spirituellem Erweckungsgottesdienst und ausgelassenem Hootenanny. „Mermaid Avenue“ ist nicht so berühmt wie „Yankee Hotel Foxtrot“, nimmt aber einen besonderen Platz in Wilcos Katalog ein: als ihre nachhaltigste Auseinandersetzung mit der Folk-Tradition, die immer Teil ihrer DNA war. Es war befriedigend zu erleben, wie sie 28 Jahre nach der Erstveröffentlichung des Albums aus diesem Quell amerikanischer Musik schöpften. „Alright! Darauf habe ich lange gewartet“, sagte Tweedy nach dem ersten Song. „Ich auch“, ergänzte Bragg grinsend. Sie ehrten Guthries radikales Vermächtnis mit dem Klassiker „All You Fascists“ und „She Came Along to Me“ – beides Agitprop-Hymnen, deren Slogans in diesem Moment genau dort landeten, wo sie hingehörten. Sie feierten Guthries weniger bekannte romantische Seite mit hinreißenden Interpretationen von „When the Roses Bloom Again“ und „Hesitating Beauty“ und holten Gastmusikerin Natalie Merchant für strahlende Duette mit Bragg bei „Way Over Yonder in the Minor Key“ und „Birds and Ships“ auf die Bühne. Das alles fühlte sich an wie Magie in einer Coney-Island-Sodaflasche.

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Nora Guthrie rockt die Cowbell

Gegen Ende des Hauptsets, während Wilco und Bragg das ausgelassene „Hoodoo Voodoo“ spielten, stürmte ein weiterer Gast auf die Bühne. Woody Guthries Tochter Nora Guthrie, die viele Jahre damit verbracht hat, das musikalische Erbe ihres Vaters zu hüten, schwang die Cowbell und ließ sich vom Spirit mitreißen. Sie war es, die die ursprünglichen „Mermaid Avenue“-Sessions damals erst möglich gemacht hatte, wie Tweedy betonte: „Ohne Nora wäre das alles nicht möglich gewesen.“ Wenige Minuten später, als die Band für die Zugabe zurückkehrte, nahm sich Tweedy einen Moment, um an Multi-Instrumentalist Jay Bennett zu erinnern – einen zentralen Mitgestalter von Wilcos musikalischer Entwicklung in den Neunzigern, der die Band 2001 unter schwierigen Umständen verließ. „Viele dieser Songs wären ohne Jay nicht da“, sagte Tweedy. „Er war damals ein großer Verfechter dieses Projekts … Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn er noch da wäre, wäre er hier, und ich wünschte, das hätte passieren können.“ Dann sang er den „Mermaid Avenue“-Trauersong „Another Man’s Done Gone“ und lieferte eine zutiefst berührende Solovokaldarbietung ab. Es war eine bewegende Verneigung vor seinem ehemaligen Bandkollegen, der 2009 starb – und wie die gesamte Show des Abends eine Erinnerung daran, wie jemand auf eine Weise weiterlebt, wenn man seine Lieder weitersingt.

Den Zugabenblock des ersten Abends beschlossen sie mit einem herzerwärmenden Mitsing-Moment bei „California Stars“ – einem Song, der so viele Wilco-Shows abgeschlossen hat, dass man leicht seine „Mermaid Avenue“-Wurzeln vergisst – und „This Land Is Your Land“, ein Nicht-„Mermaid“-Song, den sie an einem solchen Abend einfach nicht auslassen konnten. Inzwischen standen alle auf der Bühne: Tweedys Söhne, Guthries Enkel und Urenkel sowie allerlei andere Familienmitglieder und Freunde, die ihre Stimmen mit denen der Tausenden im Publikum vereinten, um Woodys Worte über Miteinander und Güte zu singen. „Das war wirklich ein Moment, auf den ich sehr, sehr lange gewartet habe – meine Jungs hier alle wieder zusammen zu sehen“, sagte Nora und deutete auf Tweedy und Bragg. Sie dankte uns allen fürs Kommen, und wie ihr Vater es getan hätte, rief sie uns auf, uns an die Arbeit zu machen und eine bessere Welt zu schaffen.

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Und das war erst der erste Abend. Der zweite Abend des Solid Sound wird traditionell von einem weiteren Wilco-Konzert beherrscht – kein besonderes Motto, nur ein spektakulärer Abend mit Amerikas größter Live-Rock-’n‘-Roll-Band. Das Samstagabend-Highlight des Jahres begann mit dem geschmeidigen Jazzmusiker Bob James und Wilcos Mikael Jorgensen, die ein gefühlvolles Keyboard-Duett mit dem Titelthema der Siebzigerjahre-Sitcom „Taxi“ spielten, das James komponiert hatte. (Dieser Song mag auf den ersten Blick wenig mit Wilco zu tun haben – einfach mitschwingen.) Wilco spielten sonnenklaren Power-Pop bei „Candyfloss“ und „Annihilation“, duettierten sich mit der aufstrebenden Singer-Songwriterin Elizabeth Moen bei „Forget the Flowers“ und mit einer zurückgekehrten Natalie Merchant bei „You and I“, und präsentierten eine zarte Pedal-Steel-Fassung von „I’m Always in Love“, die den Song vollkommen verwandelte. Nels Cline lieferte eines seiner atemberaubendsten „Impossible Germany“-Soli ab, das sich von eleganter Dekonstruktion zu brutalem Noise aufbaute; an einem Punkt gelang es ihm, seine Gitarre während des Spielens neu zu stimmen und die verzerrten Töne und Leerstellen nahtlos ins Solo zu integrieren.

Zwei neue Wilco-Songs

Auch der zweite Abend hatte noch viele weitere Highlights, zu viele, um sie hier alle aufzuzählen. Die größten waren wohl die beiden brandneuen Wilco-Songs, die sie in der Mitte des Sets aus der Taufe hoben. Der erste, ein noch in Arbeit befindlicher Song namens „Flawed Men“, war ein Dylanskes Juwel voller philosophischer Fragen und gnomischer Weisheit. „I get this feeling every June“, sang Tweedy zu lautem Jubel. „Is it ever really the truth, what you put on the stage?“ Der zweite neue Song, „Losing Traction“, hatte einen pointierten Refrain mit State-of-the-Union-Untertönen: „The sky’s still blue, whatever they say / Lately the truth is losing traction / I don’t think we should ever get used to living this way.“ Er enthielt außerdem den sofort zum Klassiker avancierten Tweedy-Einzeiler „I was only depressed when I still gave a fuck.“ Die Arrangements mögen noch nicht ganz fertig sein (er merkte an, dass sie noch ein Ende für „Flawed Men“ finden müssen), aber ihre lyrische Stärke war bemerkenswert – und sie ließen alle auf dem Feld gespannt darauf zurück, was Wilco als Nächstes bringen werden.

Wer übers Wochenende über das Gelände des Mass MoCA schlenderte, konnte hervorragende Mainstage-Vorbands wie Gang of Four (mit Ted Leo an der Gitarre) oder The Breeders erleben – zwei Spielarten des Alt- und Punkrocks der Achtziger und Neunziger. Sharp Pins tauchten einen Museumshof an einem Nachmittag in beatleske Melodien; Hannah Cohen sang wunderbar schwelende Balladen in einer lichtdurchfluteten Galerie an einem anderen. Wilco-Nebenprojekte wie die Autumn Defense (mit Bassist John Stirratt und Gitarrist Pat Sansone, die sonnigen Folk-Pop spielen) und Nels Clines instrumentales Consentrik Quartet warteten hinter jeder Ecke. Das Lineup ist üppig, voller kleiner und großer Überraschungen, und je mehr Zeit man beim Solid Sound verbringt, desto mehr gibt es zu entdecken.

Tweedy und seine musikalische Familie

Das Festival endete, wie immer, mit einem Jeff-Tweedy-Set, das alle nach drei Tagen Musik auf den Heimweg schickte. In vergangenen Jahren war das oft ein sanfter akustischer Abschied, aber diesmal kam Tweedy zum Rocken. Er trat mit dem eingespielten Ensemble auf, das man vom letztjährigen großartigen Soloalbum „Twilight Override“ kennt: seine Söhne Spencer und Sammy Tweedy sowie ihre lebenslangen Freunde Macie Stewart, Liam Kazar und Sima Cunningham – sichtbar schwanger und verdammt cool, wie sie den Bass zerfetzte. „Ich kenne all diese Menschen, seit sie kleine Kinder waren“, sagte Tweedy. Sie alle, so betonte er, sind in Chicago in Gehweite voneinander aufgewachsen. Wenn dieses Festival für irgendetwas stehe, dann für die Kraft des „Zeugs-Basteln-mit-Freunden“. Sie demonstrierten, was das bedeutet, mit einem Set voller ungezügelter, mitreißender Energie, breiten Grinsern und noch breiteren Gitarrensoli sowie Covers, die von Donna Summers „Hot Stuff“ (gewidmet Tweedys Frau Susie) über Pops Staples‘ „Friendship“ und John Denvers „Take Me Home, Country Roads“ bis schließlich zu Dylans „You Ain’t Goin‘ Nowhere“ reichten. Inzwischen standen wieder alle auf der Bühne – mehrere Wilco-Mitglieder, Case Oats‘ Casey Gomez Walker, Singer-Gitarristin Ella Feingold und mehr. Gemeinsam bildeten sie eine weitverzweigte musikalische Familie, die sich anfühlte, als hätte sie auch für uns alle Platz – ausgestreckt im Gras unter der Sommersonne.

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„Füreinander sorgen ist alles, was wir tun können“, sagte Tweedy an anderer Stelle und brachte damit das integrative Ethos auf den Punkt, das das Solid Sound ausmacht. Er bat uns, einander zu lieben, wie er es mehrfach übers Wochenende getan hatte. Dann spielte er einfach weiter.