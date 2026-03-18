Placebo live in Deutschland 2026: Tickets, Termine und Vorverkauf

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Placebo kommen ab Oktober 2026 für sieben Konzerte nach Deutschland, und zwar in die größten Hallen. Los geht es am 12. Oktober in Leipzig, die Reise endet hierzulande am 21. November in Stuttgart. Im Mittelpunkt der Shows: die ersten beiden Alben „Placebo“ und „Without You I’m Nothing“, die Brian Molko und Kollegen als „RE:CREATED“ live neu auflegen. Der Vorverkauf startet am 25. März 2026.

Placebo

30th Anniversary Tour

Playing songs from „Placebo“ & „Without You I’m Nothing“

12.10.2026 Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

26.10.2026 Hamburg – Barclays Arena

29.10.2026 Frankfurt – Festhalle

02.11.2026 Köln – Lanxess Arena

09.11.2026 München – Olympiahalle

16.11.2026 Berlin – Uber Arena

21.11.2026 Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Tickets gibt es ab Mittwoch, den 25. März, 10 Uhr via Eventim. Ab Freitag, den 27. März, 10 Uhr sind die Tickets ab 50,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-VVK Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 570070 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus allen deutschen Netzen), auf fkpscorpio.de und eventim.de erhältlich.

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Placebos Brian Molko wird nun wirklich von Meloni verklagt

iorgia Meloni hat juristische Hilfe in Anspruch genommen, weil sie die Live-Beschimpfungen des Sängers und Songschreibers nicht auf sich sitzen lassen will. Auf den 52-Jährigen könnte nun eine hohe Geldstrafe zukommen – ein Arrest ist eher unwahrscheinlich.

Was davor geschah

Zum Hintergrund: Als Placebo 2023 im Rahmen ihrer Tournee auch das italienische Turin bespielten, ließ es sich Molko nicht nehmen auf der Stage auch einige Worte zur Politik des Landes zu verlieren. Die Ministerpräsidentin nannte er dabei ein „Stück Scheiße“, „Faschistin“, „Nazi“ sowie auch „Rassistin“.

Siehe hier:

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Was jetzt passiert

Meloni hat sich diese Beleidigungen nicht gefallen und die Turiner Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen Missachtung und Verleumdung auf den Weg bringen lassen. Für Brian Molko könnte eine solche Klage laut Justizministerium wohl bis zu 5.000 Euro mit sich bringen. An sich wäre auch ein Freiheitsentzug von bis zu drei Jahren möglich, aber in dem Fall laut Justiz eher unwahrscheinlich.

Brian Molko schweigt sich zu der Klage derzeit aus. Was die nächsten konkreten Schritte sein werden, ist unklar.