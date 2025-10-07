Gewinnen: Placebo veröffentlichen Dokumentarfilm „This Search for Meaning“

Placebo teilen berührende (und bisher unbekannte) Bilder aus ihrer Zeit mit David Bowie

Placebo haben am 3. Oktober ihre Dokumentation „This Search for Meaning“ als DVD und Blu-Ray herausgebracht. Regie führte der schottische Regisseur Oscar Sansom. Der Film feierte bereits im vergangenen Jahr seine Kinopremiere, wurde aber nun um Livemitschnitte und eine Bonus-Edition ihres 2022er-Werks „Never Let Me Go“ erweitert.

Der Film sei eine „ebenso intime wie aufschlussreiche Reise in die Gedankenwelt, die den Texten und Themen von Placebos Songs zugrunde liegt“, heißt es von Seiten der Band. Er erzähle die Entwicklung der Band anhand von Interviews mit den Bandmitgliedern und von Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur, die von Placebo inspiriert worden seien. Zu Wort kommen nach eigenen Angaben Shirley Manson von Garage, Robbie Williams, Yungblud, Rebecca Lucy Taylor von Self Esteem, Joe Talbot von Isles und Stuart Semple.

Das ist in der Dokumentation zu sehen und hören

Enthalten sind in der Dokumentation Archivmaterial aus der Bandgeschichte sowie Live-Performances, die nach eigenen Angaben exklusiv für die Dokumentation aufgenommen wurden. Mit dabei sind auch Songs aus dem aktuellen Album „Never Let Me Go“. Ebenfalls in der Sammlung enthalten ist der Auftritt der Band in Mexico City in 2023.

Das erhält der Gewinner der Verlosung

Das Deluxe-Set im sechsseitigen Digipak enthält neben der Dokumentation auf auf Blu-Ray und DVD zwei Live-Audio-CDs von „This Is What You Wanted – Live In Mexico City“ sowie eine erweiterte Bonus-Edition des aktuellen Studioalbums „Never Let Me Go“. Mit dabei ist auch eine Coverversion des Tears-for-Fears-Klassikers „Shout“. Zudem liegt ein ausklappbares Poster-Booklet bei.

Dies ist die Tracklist

Opening Titles Forever Chemicals Beautiful James Scene Of The Crime Hugz Happy Birthday In The Sky Bionic Twin Demons Surrounded By Spies Chemtrails Sad White Reggae Try Better Next Time Too Many Friends Went Missing For What It’s Worth Slave to The Wage Song To Say Goodbye Come Undone The Bitter End Infra-Red Shout Fix Yourself Running Up That Hill

„Never Let Me Go“ ist das achte Studioalbum der britischen Alternative-Rock-Band, das im März 2022 erschien. Geschrieben und produziert wurden alle Lieder laut „Discogs“ gemeinsam von den beiden Placebo-Mitgliedern Brian Molko und Stefan Olsdal. Unterstützung erhielt das Duo bei Forever Chemicals von Steve Ludwin sowie bei Fix Yourself von Livebandkollege Bill Lloyd.

So kann man gewinnen

