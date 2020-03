Tolkiens Bücher "Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit" begeisterten Menschen auf der ganzen Welt. Auch Musiker blieben von dem Fantasy-Hype nicht verschont, viele bauten die Saga um Mittelerde in ihre Musik ein. Wir haben mal ein paar Songs und Videos aufgelistet.

Led Zeppelin Led Zeppelin sind fast die bekanntesten "Herr der Ringe"-Verfechter im Rock'n'Roll. Der Erzähler ihres Klassikers "Ramble On" von 1969 findet sich selbst in einer bizarren Version von Mittelerde wieder – einem Land, in dem Mordor als ein großartiger Ort erscheint, um hübsche Frauen kennen zu lernen und Gollum und Sauron hauptsächlich darum streiten, wer die Freundin des Erzählers bekommt. Den Streit um den Ring vergessen sie darüber hinaus. Mal abgesehen von dieser Schrulligkeit ist bekannt, dass Jimmy Page ein riesiger Tolkien-Fan ist, auch die ersten Zeilen aus "Ramble On" sind ein paraphrasiertes Gedicht, welches Tolkien in der elbischen…