„Plötzlich Prinzessin 3“: Anne Hathaway ist dabei

Die Fortsetzung von „Plötzlich Prinzessin“ (im Original: „Princess Diaries“) nimmt Form an. Schließlich hat Anne Hathaway bestätigt, dass sie erneut in die Rolle der Mia Thermopolis schlüpfen wird. Damit kann es wirklich an die Umsetzung von „Plötzlich Prinzessin 3“ gehen.

„Das Märchen geht weiter“

Via Instagram teilte Hathaway ein Video von sich mit Sonnenbrille, in dem sie offenbarte: „Wunder geschehen. Zurück nach Genovien. Das Märchen geht weiter.“ Dazwischen ließ sie immer wieder Snippets von den vorherigen Disney-Streifen laufen sowie die offizielle Ankündigung des Reboots mit Adele Lim als Regisseurin. Lim führte zuvor bereits bei unter anderem „Crazy Rich Asians“ und „Joy Ride – The Trip“ Regie.

Zwanzig Jahre nach dem Vorgänger

„Plötzlich Prinzessin“ erschien 2001, drei Jahre später folgte der zweite Part der Story um die tollpatschige Mia, die mitten in ihrer Schulzeit herausfindet, dass sie die Prinzessin von Genovien ist und damit auch einen Anspruch auf die Thronfolge hat. Im Folgenden bekommt sie in Kürze alles beigebracht, was es braucht, um sich richtig royal zu verhalten.

Wie eine zeitgemäße Umsetzung aussehen wird, bleibt abzuwarten. Weder Kinostarttermin noch weitere Cast-News lassen noch auf sich warten. Jedoch ist die Freude über die Weiterführung der Story auf X groß. Leute kommentierten zum Beispiel „der Film wird die Kraft haben unsere gebrochene Nation zu heilen“, „das rettet mein Leben“ oder auch „bitte sagt mir, dass Julie Andrews auch zurückkehren wird“.