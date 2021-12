Positiv auf Covid getestet: Hugh Jackman meldet sich aus Quarantäne

Hugh Jackman hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Es ist keine drei Wochen her, da warb er noch für die Impfung und ließ sich boostern. Seine Erkrankung machte er nun via Twitter öffentlich.

Just wanted you to hear it from me. I tested positive for covid. Mild symptoms and as soon as I’m cleared … looking forward to getting back to The Winter Garden! @MusicManBway pic.twitter.com/q1oEAzXX02

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) December 28, 2021