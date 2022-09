Prag: John-Lennon-Mauer wird neu gestaltet

Die über und über mit Streetart und politischen Botschaften bedeckte John-Lennon-Mauer in Prag ist seit Jahrzehnten ein bekanntes Friedenssymbol. Jetzt haben Künstler aus 27 EU-Ländern, Norwegen und der Ukraine die Mauer neu gestaltet.

Ideengeber und Kurator des Projekts ist der tschechische Künstler Pavel Šťastný. Es fand unter dem Motto „Mauer der Freiheit und Energie“ im Rahmen der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft statt, die noch bis Ende 2022 dauert. Die neu gestaltete Wand soll jetzt auch auf Europatour gehen – zumindest als Foto auf einer aufblasbaren Wandattrappe, die bald in Paris und anderen europäischen Hauptstädten zu sehen sein soll.

Artists from across the 🇪🇺 are repainting the John Lennon Wall in Prague🎨

🇱🇺 proud to be a part of #WallofEnergyandFreedom

with Iva Mrázková & Pitt Brandenburger pic.twitter.com/rop5EMd5ne

— Luxembourg Embassy in the Czech Republic (@LUinPrague) September 7, 2022