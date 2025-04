„Pride Month“ nimmt Abstand vom Kennedy Center

Der Krieg des Kennedy Centers gegen die darstellenden Künste geht unter der Trump-Regierung weiter. Nun hat man eine Reihe von Veranstaltungen rund um den Pride Month stillschweigend abgesagt oder verlegt.

Absage und Verlegung der „Tapestry of Pride“-Events in Washington, D.C.

Laut The Associated Press wurden Künstler, die an der Veranstaltung „Tapestry of Pride“ des Kennedy Centers beteiligt waren, die vom 5. bis 8. Juni während des World Pride Festivals in Washington, D.C. stattfinden sollte, darüber informiert, dass die Veranstaltungen entweder komplett abgesagt oder an andere Veranstaltungsorte verlegt wurden.

Capital Pride Alliance reagiert auf die Absagen

Nach den Absagen trennte sich die Washingtoner Capital Pride Alliance vom Kennedy Center. „Wir sind eine widerstandsfähige Gemeinschaft. Und haben andere Möglichkeiten gefunden, um zu feiern“, sagte June Crenshaw, stellvertretende Direktorin der Allianz. „Wir finden einen anderen Weg, um zu feiern. Aber die Tatsache, dass wir so vorgehen müssen, ist enttäuschend.“

Unklare Kommunikation des Kennedy Centers zu Pride-Programmen

Die Veranstaltung „Tapestry of Pride“ ist zwar weiterhin auf der Website des Kennedy Centers aufgeführt. Es werden jedoch keine Details oder konkrete Veranstaltungen genannt. „Weitere Details werden noch bekannt gegeben. In der Zwischenzeit können Sie sich über die anderen Festivitäten im Rahmen der WorldPride informieren“, heißt es auf der Website des Centers.

Klarstellung durch die Capital Pride Alliance zur Verlegung der Events

Ein Vertreter der Capital Pride Alliance stellte am Freitag in einer Erklärung gegenüber NBC Washington klar: „Die Berichterstattung der AP ist korrekt. Aber um es klar zu sagen. Nicht alle Veranstaltungen von Tapestry of Pride wurden vom Kennedy Center abgesagt. Wie bereits erwähnt, wurden die von der Capital Pride Alliance organisierten Veranstaltungen proaktiv von der CPA verlegt. Um sicherzustellen, dass unsere gesamte LGBTQ+ -Community willkommen ist. Diese Veranstaltungen wurden nicht abgesagt.“

Künstlerproteste gegen das Trump-geführte Kennedy Center

Nach Trumps Selbsternennung zum Vorsitzenden des Kennedy Centers wurden mindestens 26 Aufführungen abgesagt. Darunter 15 von den Künstlern selbst. Issa Rae sagte ihre Show am 14. Februar ab. Sie begründete dies mit „einer Verletzung der Werte einer Institution, die Künstler aller Hintergründe und aller Medien stets treu gefeiert hat“. Am 13. Februar sagte Low Cut Connie, die Rock- und Soulband aus Philadelphia mit Adam Weiner als Frontmann, ihr Konzert am 19. März ab.

Weitere prominente Absagen: Lin-Manuel Miranda, Gay Men’s Chorus of Washington

Lin-Manuel Miranda und Jefferey Seller sollten Hamilton 2026 ins Kennedy Center bringen. Sie sagten die Aufführungen jedoch ab. „Das Kennedy Center wurde nicht in diesem Sinne gegründet. Und wir werden nicht Teil davon sein, solange es das Trump Kennedy Center ist. Wir werden einfach nicht dabei sein.“ Ein Konzert des Gay Men’s Chorus of Washington wurde ebenfalls abgesagt.

Gusters Solidaritätsauftritt für das abgesagte LGBTQ+-Musical Finn